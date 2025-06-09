Dàn thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 khoe vóc dáng gợi cảm với bikini

Bộ ảnh được bởi nhiếp ảnh gia Hoàng Phúc và các thí sinh diện trang phục bikini của NTK Duy Trần, kết hợp cùng tà lụa bay bổng, giúp tôn lên đường cong hình thể.

Phần thi Grand Shoot do Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Giám đốc Điều hành Miss Grand Vietnam 2025 đề xuất với mong muốn cho các thí sinh có thêm cơ hội thể hiện bản thân.

Nếu Grand Walk thử thách khả năng trình diễn, bao gồm catwalk, thần thái của thí sinh trên sân khấu thì Grand Shoot là nơi họ thể hiện khả năng tạo dáng trước ống kính máy ảnh.

Từ trái sang: Phan Thị Hồng Yến (An Giang), Nguyễn Thị Diệu Huê (Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên) và Phạm Yến (TP.HCM)

Trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi cô gái tạo dáng để cho ra hai bức ảnh bán thân và toàn thân thể hiện vẻ đẹp riêng và tôn lên thiết kế.

Từ trái sang: Đinh Y Quyên (Gia Lai), Mlô H Senaivi (Đắk Lắk), Đỗ Thị Tường Vi (TP.HCM) và Phạm Khánh Ngân (Đồng Nai).

Trong bộ ảnh Grand Shoot vừa được công bố, 35 thí sinh hóa thân thành những nữ thần quyến rũ, khoe sắc vóc giữa không gian sang trọng, đậm chất châu Âu với background là những mảng kính và tường dát vàng.