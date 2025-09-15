Dàn siêu xe trăm tỷ của đại gia Hà Nội dạo phố cuối tuần, nhiều xe giá triệu đô

Nguyễn Tiến Dũng| 15/09/2025 09:00

Dàn siêu xe, xe sang trị giá trăm tỷ của đại gia Hà Nội dạo phố cuối tuần thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt lẫn người nước ngoài.

Cuối tuần qua, giới yêu xe và người dân Hà Nội được dịp chiêm ngưỡng nhiều mẫu siêu xe, xe siêu sang xuất hiện trên các con phố trung tâm. Không chỉ khiến người Việt tò mò, không ít người nước ngoài thậm chí tỏ ra thích thú và bất ngờ trước một số siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam.

W-sieu xe 1.JPG.jpg

Nổi bật nhất trong số đó là chiếc Aston Martin DB12 đầu tiên về nước ta. Siêu xe này được nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng, có giá mua mới lên tới 25 tỷ đồng. Xe từng qua tay một đại gia Hà Nội, trước khi đổi chủ cách đây không lâu.

Ấn tượng không kém là chiếc Ferrari Portofino M màu đỏ của một đại gia trong lĩnh vực y tế xuất hiện trên con phố Ngô Thì Nhậm đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người khi đi qua. Đây là một trong hai chiếc Portofino M tại Việt Nam tính đến nay, có giá lên tới 15 tỷ đồng tại thời điểm mua mới.

Chưa dừng lại đó, một đại gia Hà Nội khác sử dụng chiếc Rolls-Royce Cullinan độ Mansory chính hãng với giá hơn 24 tỷ đồng, đồng thời là một trong số hai chiếc ở nước ta. Sau 3 năm về nước, xe đã thay biểu tượng “Spirit of Ecstasy” từ loại mạ crôm sang loại mạ vàng nhằm tạo điểm nhấn hơn.

Một chiếc Rolls-Royce khác đặc biệt không kém khi xuất hiện trên phố Phan Chu Trinh, đó là chiếc Ghost Black Badge thế hệ mới có giá khoảng 20 tỷ đồng. Thay vì nhập khẩu chính hãng, chiếc sedan siêu sang được nhập thông qua một đơn vị kinh doanh xe tư nhân.

Cũng đến từ thương hiệu xe sang Anh quốc và có giá lăn bánh khoảng 20 tỷ đồng, chiếc Range Rover SV 2025 ít gây chú ý hơn do mang màu sơn xanh dương đậm. Mẫu xe thế hệ mới này ít được đại gia Việt ưa chuộng hơn với thế hệ cũ do giá bán tăng mạnh dù tiện nghi và sang trọng hơn rất nhiều.

Chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga 2023 được đại gia Hà Nội mua về gần đây đắt tiền không kém, khi có giá lăn bánh ước tính lên tới gần 24 tỷ đồng. Chiếc xe này đặc biệt khi mang màu sơn ngoại thất cá nhân hóa cùng nhiều tùy chọn đắt tiền ở ngoại thất lẫn nội thất.

Một số mẫu xe đắt tiền khác cùng xuất hiện tại nơi được mệnh danh là “thánh địa siêu xe” của Hà Nội có thể kể đến như hai chiếc Mercedes-AMG G 63 có giá khoảng 13 tỷ đồng mỗi chiếc, chiếc Lexus LX 600 có giá gần 10 tỷ đồng,…

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/dan-sieu-xe-tram-ty-cua-dai-gia-ha-noi-dao-pho-cuoi-tuan-nhieu-xe-gia-trieu-do-2442457.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/dan-sieu-xe-tram-ty-cua-dai-gia-ha-noi-dao-pho-cuoi-tuan-nhieu-xe-gia-trieu-do-2442457.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xa lộ
            Dàn siêu xe trăm tỷ của đại gia Hà Nội dạo phố cuối tuần, nhiều xe giá triệu đô
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO