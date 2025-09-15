Dàn siêu xe trăm tỷ của đại gia Hà Nội dạo phố cuối tuần, nhiều xe giá triệu đô

Cuối tuần qua, giới yêu xe và người dân Hà Nội được dịp chiêm ngưỡng nhiều mẫu siêu xe, xe siêu sang xuất hiện trên các con phố trung tâm. Không chỉ khiến người Việt tò mò, không ít người nước ngoài thậm chí tỏ ra thích thú và bất ngờ trước một số siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam.

Nổi bật nhất trong số đó là chiếc Aston Martin DB12 đầu tiên về nước ta. Siêu xe này được nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng, có giá mua mới lên tới 25 tỷ đồng. Xe từng qua tay một đại gia Hà Nội, trước khi đổi chủ cách đây không lâu.