Dàn siêu xe Ferrari cực hiếm sắp được bán đấu giá, có chiếc 50 năm mới đi 400km

Bộ sưu tập siêu xe gồm 48 chiếc Ferrari trải dài qua hơn nửa thế kỷ – từ thập niên 1950 đến 2010 – đại diện cho những tinh hoa trong lịch sử thương hiệu xe thể thao Ý đã được lên lịch bán đấu giá vào tháng 1/2026 tại Mecum (Mỹ).

Nhiều mẫu xe mang cấu hình đặc biệt, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người sưu tầm, đồng thời phản ánh niềm đam mê sâu sắc với Ferrari. Đây được xem là cơ hội hiếm hoi cho những ai mơ ước sở hữu “ngựa chồm” Maranello trong tình trạng gần như mới xuất xưởng.

Chủ nhân của bộ sưu tập ấn tượng này là Phil Bachman, doanh nhân Mỹ thành đạt đã qua đời hồi tháng 8 vừa qua. Ông từng điều hành nhiều đại lý xe hơi bao gồm các thương hiệu từ Pontiac, Cadillac đến Nissan, Jeep, Renault, Ram và cả DeLorean.