Dàn siêu xe diễu hành quanh chung cư bé gái bị dì ghẻ đánh chết

Dàn siêu xe đi quanh chung cư Saigon Pearl để truyền tải thông điệp: "Bạo hành trẻ em là một tội ác".

Những chiếc siêu xe này là do chính các ông bố đích thân cầm lái, cùng nhau lan tỏa tiếng nói cộng đồng. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người đã dành lời khen cho các ông bố vì đã lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.

Mong rằng, khi thấy thông điệp này, mỗi công dân sẽ có trách nhiệm với con cái của mình hơn, thay vì dạy con bằng đòn roi sẽ lựa chọn những cách dạy khoa học khác, giảm các hành vi bạo lực gia đình.

Những người lái siêu xe chủ yếu là các ông bố

Liên quan đến sự việc của bé V.A., Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội "Giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "Che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự) đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.



Công an TP.HCM cũng khẳng định sẽ đưa vụ việc này ra xét xử làm án điểm để răn đe toàn xã hội.



Được biết, người thân của V.A. đã đưa tro cốt của bé về một ngôi chùa gần nhà mẹ ruột ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tối ngày 5/1/2022, các sư thầy làm lễ cầu siêu, dẫn thức cho linh hồn bé V.A. về an nghỉ tại chùa. Mặc dù vẫn còn đau buồn, tâm lý chưa hoàn toàn ổn định nhưng mẹ ruột V.A. cũng gắng gượng để có mặt tại lễ cầu siêu của con gái.