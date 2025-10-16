Dàn sao hội tụ tại buổi công chiếu phim 'Cục Vàng Của Ngoại' ở TP.HCM

Khi những thước phim đầu tiên được chiếu, không khí trong rạp lặng đi. Nhiều nghệ sĩ không giấu nổi xúc động, bật khóc trước những khoảnh khắc đầy yêu thương của tình bà cháu. Đặc biệt, “bà ngoại Hậu” Việt Hương nghẹn ngào ôm “bà ngoại Khanh” Hồng Đào trong nước mắt, hình ảnh này đã khiến cả khán phòng xúc động. Niềm vui vỡ òa khi đoàn phim bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Việt Hương ngay tại rạp, bởi ngày công chiếu cũng chính là ngày sinh của nữ nghệ sĩ. Khá trùng hợp, trước đó, sự kiện showcase của phim (25/9) là sinh nhật của nghệ sĩ Hồng Đào.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên đình đám quen thuộc như: NSƯT Công Ninh, Minh Nhí, Ngân Quỳnh, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu, Tiến Luật, Trương Minh Cường, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Hoa hậu Khánh Vân, Ma Ran Đô... và gương mặt trẻ đang nhận được sự quan tâm trong phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không như: Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Lợi Trần, Trâm Anh, Bảo Định...

Cục Vàng Của Ngoại là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại phim tình cảm gia đình kể về hành trình đầy xúc động của Ngoại và “cục vàng” - đứa cháu nhỏ tinh nghịch, qua đó khắc họa những “góc khuất” lẫn yêu thương không chỉ qua lời nói, tình cảm gia đình ấm áp, những giá trị truyền thống xen lẫn hơi thở hiện đại qua ba thế hệ Bà - Mẹ - Cháu. Bộ phim được đạo diễn bởi Khương Ngọc, do 856 Pictures, PVH Star, V Pictures sản xuất và CJ CGV phát hành với sự tham gia của dàn diễn viên được khán giả yêu mến như: NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Panda Hoàng Anh, Thư Đan...

Việt Hương bất ngờ được đoàn phim tổ chức sinh nhật tại rạp chiếu.

Buổi công chiếu khép lại trong những tràng pháo tay dài, những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười. Cục Vàng Của Ngoại không chỉ là một bộ phim, mà còn là lá thư gửi đến mỗi trái tim, nhắc ta trân trọng hơn tình cảm gia đình, nơi khởi nguồn của mọi yêu thương.

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, phim cũng có suất chiếu đầu tiên giới thiệu với giới truyền thông, các nhà chuyên môn. Toàn bộ ê-kíp đoàn phim gồm: đạo diễn Khương Ngọc, các diễn viên Việt Hương, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Thư Đan. Trong buổi này, diễn viên Lê Khánh sức khỏe không tốt nên không thể có mặt được.

Buổi chiếu sớm là dịp để báo chí, truyền thông trải nghiệm sớm tác phẩm trước khi phim chính thức công chiếu toàn quốc vào ngày 17-10 tới đây. Ngoài phần chiếu phim, chương trình còn có phần giao lưu cùng ê-kíp sản xuất, đạo diễn và dàn diễn viên, giúp khán giả hiểu thêm về quá trình thực hiện, những câu chuyện hậu trường và thông điệp nhân văn mà bộ phim gửi gắm.

Buổi giao lưu ấm cúng cùng đoàn phim, hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị

Đạo diễn Khương Ngọc luôn được biết đến là người cầu toàn và có gu hình ảnh rất riêng trong từng khung hình. Với Cục Vàng Của Ngoại, anh dành gần một tháng tự mình rong ruổi khắp Sài Gòn giữa trưa nắng, chỉ để tìm được một không gian mang đúng “hồn” của thành phố xưa nơi mỗi góc nhà, mỗi mảng tường đều có thể kể chuyện.

“Tôi muốn một ngôi nhà thật Sài Gòn, nên ngày nào cũng chạy khắp nơi. Đến tận ngày cuối cùng mới tìm thấy một căn đang được ngụy trang thành quán cà phê. Khi cạo lớp tường mới, bên trong hiện ra mảng tường cũ đúng kiểu nhà xưa lúc đó tôi biết mình ‘bắt được vàng’. Ba căn nhà liền kề ở đó tình cờ lại phản ánh rõ tính cách ba nhân vật chính, nên tôi giữ nguyên và phục dựng lại. Đồ đạc đều là đồ thật xin từ các nhà xung quanh, có tuổi đời lâu năm nên nhìn rất thật. Cả khu xóm toàn người lớn tuổi, yên tĩnh và thân thiện, giúp đoàn phim quay thuận lợi. Tôi thấy mình thật may mắn khi tìm được bối cảnh này”, đạo diễn Khương Ngọc tiết lộ.