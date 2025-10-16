Dàn sao hội tụ tại buổi công chiếu phim 'Cục Vàng Của Ngoại' ở TP.HCM

Cục Vàng Của Ngoại là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại phim tình cảm gia đình kể về hành trình đầy xúc động của Ngoại và “cục vàng” - đứa cháu nhỏ tinh nghịch, qua đó khắc họa những “góc khuất” lẫn yêu thương không chỉ qua lời nói, tình cảm gia đình ấm áp, những giá trị truyền thống xen lẫn hơi thở hiện đại qua ba thế hệ Bà - Mẹ - Cháu. Bộ phim được đạo diễn bởi Khương Ngọc, do 856 Pictures, PVH Star, V Pictures sản xuất và CJ CGV phát hành với sự tham gia của dàn diễn viên được khán giả yêu mến như: NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Panda Hoàng Anh, Thư Đan...
Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên đình đám quen thuộc như: NSƯT Công Ninh, Minh Nhí, Ngân Quỳnh, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu, Tiến Luật, Trương Minh Cường, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Hoa hậu Khánh Vân, Ma Ran Đô... và gương mặt trẻ đang nhận được sự quan tâm trong phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không như: Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Lợi Trần, Trâm Anh, Bảo Định...
Khi những thước phim đầu tiên được chiếu, không khí trong rạp lặng đi. Nhiều nghệ sĩ không giấu nổi xúc động, bật khóc trước những khoảnh khắc đầy yêu thương của tình bà cháu. Đặc biệt, “bà ngoại Hậu” Việt Hương nghẹn ngào ôm “bà ngoại Khanh” Hồng Đào trong nước mắt, hình ảnh này đã khiến cả khán phòng xúc động. Niềm vui vỡ òa khi đoàn phim bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Việt Hương ngay tại rạp, bởi ngày công chiếu cũng chính là ngày sinh của nữ nghệ sĩ. Khá trùng hợp, trước đó, sự kiện showcase của phim (25/9) là sinh nhật của nghệ sĩ Hồng Đào.
Buổi công chiếu khép lại trong những tràng pháo tay dài, những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười. Cục Vàng Của Ngoại không chỉ là một bộ phim, mà còn là lá thư gửi đến mỗi trái tim, nhắc ta trân trọng hơn tình cảm gia đình, nơi khởi nguồn của mọi yêu thương.
Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, phim cũng có suất chiếu đầu tiên giới thiệu với giới truyền thông, các nhà chuyên môn. Toàn bộ ê-kíp đoàn phim gồm: đạo diễn Khương Ngọc, các diễn viên Việt Hương, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Thư Đan. Trong buổi này, diễn viên Lê Khánh sức khỏe không tốt nên không thể có mặt được.
Buổi chiếu sớm là dịp để báo chí, truyền thông trải nghiệm sớm tác phẩm trước khi phim chính thức công chiếu toàn quốc vào ngày 17-10 tới đây. Ngoài phần chiếu phim, chương trình còn có phần giao lưu cùng ê-kíp sản xuất, đạo diễn và dàn diễn viên, giúp khán giả hiểu thêm về quá trình thực hiện, những câu chuyện hậu trường và thông điệp nhân văn mà bộ phim gửi gắm.
Đạo diễn Khương Ngọc luôn được biết đến là người cầu toàn và có gu hình ảnh rất riêng trong từng khung hình. Với Cục Vàng Của Ngoại, anh dành gần một tháng tự mình rong ruổi khắp Sài Gòn giữa trưa nắng, chỉ để tìm được một không gian mang đúng “hồn” của thành phố xưa nơi mỗi góc nhà, mỗi mảng tường đều có thể kể chuyện.
“Tôi muốn một ngôi nhà thật Sài Gòn, nên ngày nào cũng chạy khắp nơi. Đến tận ngày cuối cùng mới tìm thấy một căn đang được ngụy trang thành quán cà phê. Khi cạo lớp tường mới, bên trong hiện ra mảng tường cũ đúng kiểu nhà xưa lúc đó tôi biết mình ‘bắt được vàng’. Ba căn nhà liền kề ở đó tình cờ lại phản ánh rõ tính cách ba nhân vật chính, nên tôi giữ nguyên và phục dựng lại. Đồ đạc đều là đồ thật xin từ các nhà xung quanh, có tuổi đời lâu năm nên nhìn rất thật. Cả khu xóm toàn người lớn tuổi, yên tĩnh và thân thiện, giúp đoàn phim quay thuận lợi. Tôi thấy mình thật may mắn khi tìm được bối cảnh này”, đạo diễn Khương Ngọc tiết lộ.
Xuất hiện tại buổi giao lưu với phóng viên, Hồng Đào - Việt Hương đã có màn tung hứng với nhau khi sự gắn kết của bộ đôi trong phim cứ như những đôi tình nhân yêu nhau, đối lập với phim “Chị Dâu” trước đó.
Cụ thể, khi nói về lần hợp tác “tình thương mến thương” khác hẳn với những đối đầu gay gắt trước đó của phim “Chị Dâu”, Việt Hương chia sẻ: “Nếu như phim trước, hai bà trong phim trước là “gai” với nhau, từng cả ánh mắt chứ không phải là câu nói. Thì tới phim này, hai chị em lại rất thương nhau. Thương nhau cũng từng cả ánh mắt luôn.”
Song đó, khi Việt Hương hỏi Hồng Đào: “Nếu có cơ hội, chị có nắm tay em đi nữa không chị?”. Hồng Đào liền nắm tay Việt Hương và nói: “Như cô dâu chú rể vậy đó. Trong phim này, đạo diễn Khương Ngọc cứ nói hai bà phải yêu thương nhau lên, phải tình cảm như vợ chồng lên.”
Không chỉ là vợ chồng ngoài đời thật, trong phim Cục Vàng của Ngoại, Lê Khánh và Tuấn Khải tiếp tục nên duyên vợ chồng trên màn ảnh. Chia sẻ về việc bà xã của mình trong phim là người phụ nữ “mỏ hỗn”, hay um xùm khiến chồng phải sợ, Tuấn Khải hài hước nói: “Thật ra, Lê Khánh từng thể hiện rất nhiều vai kiểu ‘bà vợ mỏ hỗn’ rồi. Trong phim này, nhân vật Dũng chắc chắn sợ Diễm thật, vì Diễm là người vợ có phần thiếu quan tâm đến chồng con. Tuy nhiên, bên trong cô ấy vẫn là người sống rất tình cảm và biết hối lỗi. Miệng thì ‘mỏ hỗn’ vậy thôi, chứ thật ra rất thương gia đình.
Còn ngoài đời thì tôi không sợ Lê Khánh đâu. Cô ấy khác xa với các vai diễn trên sân khấu, nhẹ nhàng, điềm đạm và khá trầm. Nói Khánh “nhạt nhòa” là vì cô ấy không ồn ào, không náo nhiệt như khi đóng phim chứ không phải nhàm chán đâu. Khi lên phim, Khánh như biến thành một người khác hẳn. Cho nên, Dũng trong phim sợ Diễm thật, còn Khải ngoài đời thì chỉ nhường vợ cho êm ấm thôi, chứ không phải sợ”.
Sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Băng Di trở lại với vai diễn đầy thử thách trong Cục Vàng của Ngoại, một nhân vật mang nhiều tổn thương, nặng nề về tâm lý. Nữ diễn viên thừa nhận đây là vai diễn khiến cô bị ám ảnh nhất trong sự nghiệp, đến mức phải mất nhiều ngày mới có thể thoát khỏi cảm xúc của nhân vật.
“Hơn 10 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên Di cảm thấy một vai diễn lại nặng và mệt đến như vậy. Vì thế, mỗi ngày sau khi quay xong, thường tầm 8 - 9 giờ tối là Di được về. Nhưng Di không về nhà liền, mà ghé quán, nhờ mọi người pha cho mình một ly cocktail, ngồi đó, uống một chút để ‘xả’ hết năng lượng của cả ngày hôm đó, rồi mới dám về nhà ngủ.
Có nguyên một tháng trời quay phim mà Di cảm giác như năng lượng của mình bị hút cạn vì bị ám bởi nhân vật, lúc nào trong người cũng nặng nề, không vui được. Bình thường Di hay nói chuyện, đùa giỡn với mọi người trong đoàn, nhưng chỉ được mấy ngày đầu thôi. Sau đó, cứ quay xong là Di ngồi một góc, không còn chút sức nào để trò chuyện nữa. Kết thúc phim, Di cũng phải mất khoảng một đến hai tuần để tìm cách ‘thoát vai’, lấy lại cân bằng.
Đó là một kỷ niệm vừa cực nhưng cũng rất đáng nhớ. Di nghĩ rằng, với một người diễn viên, được trải qua cảm giác như vậy là điều nên có. Mệt thì có, nhưng Di thấy mình may mắn khi được sống trọn vẹn với vai diễn đó”, nữ diễn viên chia sẻ.
Chưa dừng lại đó, trong buổi công chiếu, Băng Di cũng tiết lộ trước đó, má Việt Hương có hứa về sẽ tặng cho cô một cặp nhẫn cưới nếu như nữ diễn viên đồng ý lên xe hoa cùng bạn trai 9 năm: “Má Hương nói, năm sau là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của má, má sẽ tặng cho Di một cặp nhẫn cưới, coi như lấy cái vía hạnh phúc của má. Má còn nói thêm rằng, nếu con thích kiểu nhẫn cẩn hột xoàn, má cũng sẽ làm riêng cho con. Má muốn tặng con một cặp nhẫn cưới để con đồng ý lấy cái anh chàng đã cầu hôn con đó đi…
Bộ phim Cục Vàng Của Ngoại chính thức công chiếu từ ngày 17.10.2025 tại tất cả các hệ thống rạp trên toàn quốc và có suất chiếu sớm vào lúc 18h ngày 16.10. Hiện phim được phân loại từ 13 tuổi trở lên.