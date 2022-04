Dàn sao hạng A hội tụ MV SEA Games 31, chỉ mỗi Đen Vâu được khen

Your browser does not support the video tag.

MV chính thức ca khúc chủ đề SEA Games 31 Let's Shine

Nhưng trái với mong đợi, MV Let's Shine (Hãy Toả Sáng) nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhìn chung vẫn vẫn chưa thể thuyết phục khán giả.

Thậm chí, nếu so với ca khúc chủ đề của SEA Games 2003 thì đây thực sự là một bước lùi, bởi đa phần khán giả đều cho rằng giai điệu không chạm đến trái tim công chúng, còn ca từ không đọng lại gì sau khi nghe, cảm giác như đang “nghe nhạc của thập niên 70”.

Mở đầu bằng một đoạn dài của những tiếng “Oh oh oh oh”, Hãy Tỏa Sáng lại mang đến cảm giác buồn ngủ hơn là khích lệ tinh thần thể thao.