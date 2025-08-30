Dàn robot hình người đang gây sốt tại Triển lãm thành tựu 80 năm

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”(Triển lãm A80) đang tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội), những robot có khả năng cử động, chào hỏi, thậm chí trò chuyện và tương tác với con người đã trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo khách tham quan.

Điểm đáng chú ý là những chú robot không chỉ hiện diện ở các gian hàng công nghệ mà còn xuất hiện tại nhiều gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương cũng như doanh nghiệp khác, tạo nên dấu ấn hiện đại và sinh động cho triển lãm.

Robot hình người tại không gian triển lãm của Bộ KH&CN do VinRobotics phát triển, có khả năng tương tác và trò chuyện. Ảnh: Hoàng Hiệp