Dàn robot hình người đang gây sốt tại Triển lãm thành tựu 80 năm
Hoàng Hiệp|30/08/2025 15:24
Từ những robot hiện đại mô phỏng con người đến những những chú chó robot phục vụ trinh sát... tất cả đều được đưa đến Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' đang diễn ra tại Hà Nội.
Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”(Triển lãm A80) đang tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội), những robot có khả năng cử động, chào hỏi, thậm chí trò chuyện và tương tác với con người đã trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo khách tham quan.
Điểm đáng chú ý là những chú robot không chỉ hiện diện ở các gian hàng công nghệ mà còn xuất hiện tại nhiều gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương cũng như doanh nghiệp khác, tạo nên dấu ấn hiện đại và sinh động cho triển lãm.
Robot hình người của VinMotion có thể nói chuyện, tương tác và ghi nhớ thông tin của người đối diện.
Những "nhân viên đặc biệt" này sẽ hướng dẫn khách đến từng không gian trưng bày chuyên đề, giới thiệu thông tin về các dân tộc thiểu số và tôn giáo được công nhận tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp
Robot thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng cung cấp thông tin về tỉnh Bắc Ninh như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Ảnh: Hoàng Hiệp
Robot hình chó tại không gian triển lãm của Bộ Công an có khả năng cử động, di chuyển và tương tác linh hoạt thu hút sự chú ý, đặc biệt của trẻ em.
Hai robot phục vụ (ảnh trái) và robot vận chuyển (ảnh phải) của Phenikaa-X được xây dựng trên nền tảng AI, sử dụng các công nghệ tiên tiến để làm việc và tương tác thông minh với người dùng. Ảnh: Phenikaa