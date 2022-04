Đàn ông muốn biết mình bị lão hóa hay chưa, cứ nhìn vào các dấu hiệu này

Do tuổi tác tăng, chức năng của các cơ quan trong cơ thể suy giảm dần, lượng collagen trong cơ thể bị mất đi nhanh chóng, cơ co rút dần, tụt nướu sẽ khiến chân răng bị lộ ra ngoài, tạo kẽ hở. Các kẽ răng sẽ to dần ra. Nếu bạn thường xuyên chú ý chăm sóc thì răng miệng của bạn sẽ được khỏe mạnh, tình trạng tụt nướu không còn rõ rệt nữa.

Thính lực giảm

Sau tuổi 45 thính lực sẽ giảm đi. Thực tế, đây cũng là một trong những dấu hiệu lão hóa quan trọng, do ống tai thu hẹp và màng nhĩ dày lên theo tuổi tác.

Dung tích phổi nhỏ

Đối với nam giới, khi tuổi càng cao, chức năng phổi cũng suy giảm dần. Lúc này rất có thể dung tích phổi sẽ giảm xuống, nhất là với những người hút thuốc lá lâu năm. Vì vậy, trong một khoảng thời gian, nếu bạn thường xuyên bị suy giảm dung tích phổi và luôn khó thở khi tập thể dục, thì đây cũng là một trong những dấu hiệu lão hóa quan trọng.

Nếu bạn muốn cải thiện dung tích phổi của mình, cần bỏ thuốc lá kịp thời và nên tập thể dục thể thao nhiều hơn bình thường một chút, nhờ vậy bạn có thể trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn. Ngược lại, nếu dung tích phổi của bạn rất tốt, điều đó có nghĩa là bạn đang "bảo trì" cơ thể tốt.