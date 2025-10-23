Đàn ông có 2 con mà không có vợ sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đồng thời, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới.

Dự thảo được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; tham khảo kinh nghiệm pháp luật quốc tế và một số quốc gia trên thế giới bảo đảm phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Với dự thảo Luật Dân số, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự thảo Luật gồm 8 chương, 28 Điều.

Sáng 23-10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV, bước vào ngày làm việc thứ tư. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình về hai dự án Luật Dân số, Luật Phòng bệnh.

Theo Bộ trưởng, dự thảo Luật bổ sung mới các nội dung so với quy định của Pháp lệnh Dân số, đó là duy trình mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, thích ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số.

Đối với duy trì mức sinh thay thế, dự thảo đưa vào các quy định như tăng thời gian nghỉ thai sản thêm một tháng với phụ nữ và nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con; hỗ trợ tài chính khi sinh con với phụ nữ dân tộc ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.

Đồng thời, bổ sung tiêu chí ưu tiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

Về việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, dự thảo bổ sung các quy định như cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Quy định này không áp dụng với trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính.

Khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Cùng đó là đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng, trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính.