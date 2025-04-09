Dàn ngoại binh của CLB Nam Định thắng đậm ĐT Việt Nam

Chiều nay (4/9), ĐT Việt Nam có trận giao hữu với CLB Nam Định nhằm rà soát lực lượng chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của vòng loại Asian Cup 2027. Đây là 1 trong 2 trận giao hữu của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9/2025.

Ở trận này, HLV Kim Sang Sik không trực tiếp dẫn dắt đội tuyển mà giao quyền cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. ĐT Việt Nam ra sân với đội hình gồm thủ môn Văn Việt, hậu vệ Tuấn Tài, Thành Chung, Duy Mạnh. Tuyến tiền vệ gồm Hoàng Đức, Đức Chiến, Quang Vinh và Tiến Anh. Trong khi đó, 3 tiền đạo là Tuấn Hải, Tiến Linh và Ngọc Quang.

CLB Nam Định ra sân với đội hình gồm 11 cầu thủ ngoại (Ảnh: CLB Nam Định).

Bên phía CLB Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt cũng muốn thử nghiệm sức mạnh của các ngoại binh nên đã tung ra sân đội hình 11 cầu thủ ngoại. Vì thế đội bóng thành Nam đã thi đấu lấn lướt trước ĐT Việt Nam và dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Người ghi bàn mở tỉ số trận đấu là Romulo.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, ĐT Việt Nam thay toàn bộ đội hình, còn CLB Nam Định thay một số vị trí để phục vụ cho công tác thử nghiệm, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của Tô Văn Vũ sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn có thế trận tốt và ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Mahmoud Eid và Kelly Hublin.

CLB Nam Định thắng 4-0 ĐT Việt Nam (Ảnh: CLB Nam Định).

Thời gian cuối trận, CLB Nam Định dù thay thêm những cầu thủ dự bị vào sân, nhưng vẫn có thêm được bàn thắng thứ 4 do công của Kelly Hublin. Chung cuộc, CLB Nam Định giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam. Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB CAHN.