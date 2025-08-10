Dàn nghệ sĩ indie GenZ nổi bật

5 nghệ sĩ indie gen Z nổi bật hiện nay

Dương Domic hiện đang là một trong những anh trai đình đám tại chương trình Anh Trai Say Hi. Nam nghệ sĩ nhiều lần được Isaac, HIEUTHUHAI, Negav mong muốn là thành viên ở đội của họ bởi khả năng đa dạng trong âm nhạc. Dương Domic đang là cái tên mới được đánh giá cao trong nền âm nhạc Việt hiện tại. Trên sân khấu, nam ca sĩ là người khuấy động không khí cực cháy dù chỉ dùng nhạc cụ và trình diễn một mình.



Nghệ sĩ trẻ sinh năm 2000 với tài năng toàn diện từ hát, nhảy đến sáng tác nhạc, Dương Domic (Trần Đăng Dương) có đam mê nhiệt huyết trong âm nhạc. Ghi điểm trong lòng người hâm mộ với khuôn mặt điển trai nam tính, Dương Domic khiến khán giả ấn tượng bởi giọng hát tình cảm, những bản tình ca lãng mạn. Nam nghệ sĩ trẻ cũng là nhân tố mới nhưng lại sở hữu lượt stream nhạc ổn định trên các nền tảng.

Bắt đầu debut vào năm 2021, Dương Domic ra mắt single mang tên Candy, ca khúc thuộc thể loại dance pop bắt tai, có đoạn chorus viral trên nền tảng TikTok, đồng thời tạo ấn tương cùng vẻ ngoài điển trai, chàng trai trẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.