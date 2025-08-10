Dàn nghệ sĩ indie GenZ nổi bật

Dương Domic hiện đang là một trong những anh trai đình đám tại chương trình Anh Trai Say Hi. Nam nghệ sĩ nhiều lần được Isaac, HIEUTHUHAI, Negav mong muốn là thành viên ở đội của họ bởi khả năng đa dạng trong âm nhạc. Dương Domic đang là cái tên mới được đánh giá cao trong nền âm nhạc Việt hiện tại. Trên sân khấu, nam ca sĩ là người khuấy động không khí cực cháy dù chỉ dùng nhạc cụ và trình diễn một mình.
Nghệ sĩ trẻ sinh năm 2000 với tài năng toàn diện từ hát, nhảy đến sáng tác nhạc, Dương Domic (Trần Đăng Dương) có đam mê nhiệt huyết trong âm nhạc. Ghi điểm trong lòng người hâm mộ với khuôn mặt điển trai nam tính, Dương Domic khiến khán giả ấn tượng bởi giọng hát tình cảm, những bản tình ca lãng mạn. Nam nghệ sĩ trẻ cũng là nhân tố mới nhưng lại sở hữu lượt stream nhạc ổn định trên các nền tảng.
Bắt đầu debut vào năm 2021, Dương Domic ra mắt single mang tên Candy, ca khúc thuộc thể loại dance pop bắt tai, có đoạn chorus viral trên nền tảng TikTok, đồng thời tạo ấn tương cùng vẻ ngoài điển trai, chàng trai trẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.
Đầu năm 2024, Dương Domic quay lại đường đua âm nhạc với ca khúc A đến Ă, tiếp nối là ca khúc Yêu em 2 ngày với cả 2 phần MV được ghép nối thành một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh. Dù đã nhiều lần đóng vai chính trong MV của bản thân nhưng dự án âm nhạc đầu năm nay là lần đầu tiên Dương Domic diễn xuất cùng bạn diễn Nguyễn Minh Hà. Cả 2 MV đều đạt được hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube.
Hiện anh trai Dương Domic vừa ký hợp đồng và trở thành nghệ sĩ thu âm độc quyền của DAO Entertainment. Thông báo này vừa được hãng ghi âm DAO Entertainment thông báo vào sáng 1-7. Cùng với Dương Domic còn có 52Hz, RIO, Minh Đinh và Hank. 5 nghệ sĩ trẻ sẽ được DAO Entertainment hỗ trợ trong mọi khâu sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm trong thời gian sắp tới.
52Hz (Trần Phương Thảo) một singer - songwriter có thể xem là một trong những đại diện của thế hệ nghệ sĩ Gen Z độc đáo với chất nhạc đa dạng đầy màu sắc. Tông giọng trầm đi cùng khả năng luyến láy mê hoặc, 52Hz như được sinh ra để thể hiện sự đặc trưng của dòng nhạc R&B. Năm 2023, 52Hz "công phá" hàng loạt các playlist hot hit trên tất cả các nền tảng nhạc số, với con số 500,000 lượt nghe hằng tháng và 3 ca khúc "ĐỢI", "Mê cung tình yêu", "now she don't" thu về lần lượt là 10,6 triệu; 1,2 triệu và 2,6 triệu streams trên nền tảng Spotify.
Được biết đến là người đồng hành xuyên suốt trong sự nghiệp âm nhạc của 52Hz, RIO đã từng debut trước công chúng kể từ năm 2017. RIO (Đỗ Việt Tiến) là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc đứng sau ca khúc "ĐỢI" nổi tiếng năm 2023. Minh Đinh sở hữu hàng loạt sản phẩm chạm được đến trái tim của thế hệ Gen Z như 7711 (1,4 triệu streams), Thế giới của em ft. Pixel Neko" (1 triệu streams), don't you say goodbye (473.000 streams)...
Và Hank (Đặng Công Danh) mang đậm nét tinh nghịch của thế hệ Gen Z dám nghĩ dám làm. Với khả năng sáng tác, trình bày lẫn phối khí, chàng trai sinh năm 2003 - Hank thật sự khiến nhiều khán giả yêu nhạc ấn tượng với tài năng của mình.