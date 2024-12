Dàn nghệ sĩ 'Anh trai say hi' viếng Lăng Bác

Sáng 5/12, đoàn nghệ sĩ 'Anh trai say hi' đã có hành trình tri ân đầy ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm của buổi sáng ngày 5/12, đoàn nghệ sĩ Anh trai say hi trong trang phục áo phao trắng đã có chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn đã đến viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Các thành viên của nhóm trong trang phục áo phao trắng giản dị nhưng trang trọng, thể hiện sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời là dịp để các nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Dàn nghệ sĩ "Anh trai say hi" viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Tiếp đó, đoàn đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Tại đây, các nghệ sĩ dành những phút giây trang nghiêm để tưởng nhớ công lao to lớn của Bác.

Dàn nghệ sĩ "Anh trai say hi" viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với những hoạt động ý nghĩa này, nhóm nghệ sĩ cũng chuẩn bị cho 2 đêm concert sắp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7 và 9/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sự kết hợp giữa hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bác Hồ và chuẩn bị cho đêm nhạc sắp tới cho thấy tinh thần trách nhiệm của nghệ sĩ đối với cộng đồng, vừa hướng về truyền thống, vừa mang đến những giá trị giải trí tích cực cho khán giả. Ban tổ chức vừa công bố thêm 100 suất soundcheck bổ sung cho đêm diễn số 4, trong đó 50 suất dành cho khán giả SVIP và 50 suất cho khu vực Fanzone. Đây là cơ hội quý giá để người hâm mộ không chỉ được thưởng thức những bản hit qua hệ thống âm thanh đẳng cấp quốc tế mà còn được gặp gỡ thần tượng trong không gian gần gũi hơn trong buổi soundcheck. Theo VietNamNet