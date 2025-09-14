Dàn ''nepo baby'' phủ sóng làng mốt 2025

Không chỉ xuất hiện dày đặc tại các tuần lễ thời trang quốc tế, họ còn phủ sóng trong các chiến dịch quảng cáo lớn và trang bìa tạp chí. Dưới đây là loạt gương mặt đang thống trị giới thời trang năm nay:

Apple Martin - con gái Gwyneth Paltrow và Chris Martin

Apple Martin (21 tuổi) - con gái của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Gwyneth Paltrow và thủ lĩnh Coldplay Chris Martin - đang trở thành cái tên được giới mốt quốc tế đặc biệt quan tâm. Mới đây, cô có màn ra mắt ấn tượng khi hợp tác cùng nhà mốt Self-Portrait, đánh dấu bước khởi đầu chính thức trong sự nghiệp thời trang.

Xuất thân từ một gia đình nghệ thuật danh giá giúp Apple Martin nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá đầu tiên.

Tuy nhiên, song song với sự chú ý, Apple cũng phải đối mặt với những lời bàn tán không mấy tích cực. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội gọi cô là ''nepo baby'' - thuật ngữ chỉ những người trẻ thành công nhờ danh tiếng và tầm ảnh hưởng của cha mẹ. Một số bình luận cho rằng Apple chưa chứng minh được tài năng riêng biệt, trong khi số khác lại cho rằng việc cô được lựa chọn làm gương mặt đại diện cũng phần nào phản ánh sức hút vốn có từ ngoại hình, gu thẩm mỹ và phong thái tự tin.

Romeo Beckham - con trai David và Victoria Beckham

Mang vẻ điển trai thừa hưởng từ danh thủ bóng đá David Beckham và gu thời trang tinh tế của Victoria Beckham, Romeo Beckham (23 tuổi) đang dần khẳng định vị trí trong ngành công nghiệp thời trang quốc tế.

Anh trở thành gương mặt đại diện mới của Champion, đồng thời từng gây “bùng nổ” mạng xã hội khi góp mặt trong chiến dịch quảng bá túi xách của Balenciaga. Không dừng lại ở đó, Romeo còn xuất hiện trên bìa tạp chí VMan với danh xưng Người đàn ông được săn đón nhất mùa thu.

Với ngoại hình chuẩn người mẫu, phong thái hiện đại và sức hút trên mạng xã hội, Romeo Beckham được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chiến dịch thời trang toàn cầu trong tương lai.

Chloe Malle - con gái diễn viên Candice Bergen

Ở tuổi 39, Chloe Malle đã ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi được bổ nhiệm làm Tổng biên tập tạp chí Vogue, kế nhiệm ''nữ hoàng thời trang'' Anna Wintour. Xuất thân từ gia đình nghệ thuật danh giá, Chloe không ngần ngại tự nhận mình là một ''nepo baby'', nhưng đồng thời khẳng định rằng chính đặc quyền ấy đã thôi thúc cô làm việc gấp đôi để chứng minh năng lực.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xuất bản và sự am hiểu về văn hóa thời trang, Chloe Malle được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho Vogue trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Dean Lee Jagger Sedlick - cháu ngoại Mick Jagger

Mới chỉ thuộc thế hệ Gen Beta, cậu bé Dean Lee Jagger Sedlick - con trai người mẫu Georgia May Jagger và cháu ngoại huyền thoại Mick Jagger - đã sớm trở thành gương mặt triển vọng. Dean lần đầu gây chú ý khi xuất hiện trong chiến dịch Zara Kids, khoe nụ cười tươi sáng và phong thái tự nhiên trước ống kính. Dù còn nhỏ tuổi, Dean đã được kỳ vọng sẽ tiếp nối di sản lẫy lừng của gia đình Rolling Stones trong lĩnh vực thời trang lẫn nghệ thuật.

Sunday Rose Kidman-Urban - con gái Nicole Kidman và Keith Urban

Mới 17 tuổi, Sunday Rose Kidman-Urban đã nhanh chóng trở thành một trong những cái tên tiềm năng của làng mốt. Con gái của minh tinh Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban được xuất hiện trên trang bìa tạp chí Nylon, đồng thời góp mặt trong các show diễn và chiến dịch của Miu Miu.

Với vóc dáng thanh mảnh, thần thái cuốn hút cùng bệ phóng gia đình nổi tiếng, giới chuyên môn dự đoán sự nghiệp thời trang của Sunday Rose sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Zaya Wade - con gái Dwyane Wade và Gabrielle Union

Zaya Wade (18 tuổi) - con gái của huyền thoại bóng rổ Dwyane Wade và nữ diễn viên Gabrielle Union - đang nổi lên như một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. Zaya có màn ra mắt ấn tượng tại show Miu Miu ở Paris, sau đó tiếp tục ghi dấu với chiến dịch MAC ''Born Famous'', đứng chung cùng nhiều gương mặt ''nepo baby'' đình đám khác.

Nhờ sự hậu thuẫn của gia đình danh tiếng và phong cách cá tính, Zaya đang dần khẳng định vị thế trong ngành thời trang quốc tế.

Luca Cruz Comrie - con trai Hilary Duff

Mới 13 tuổi, Luca Cruz Comrie – con trai nữ ca sĩ, diễn viên Hilary Duff và cựu vận động viên khúc côn cầu Mike Comrie - đã bước những bước đầu tiên vào làng mẫu. Luca hiện là gương mặt trong chiến dịch Zara Kids, thể hiện sự tự tin và phong thái chuyên nghiệp dù còn rất trẻ. Giới quan sát nhận định đây chỉ là khởi đầu đầy hứa hẹn cho một sự nghiệp thời trang dài lâu.

Kai Schreiber - con gái Naomi Watts và Liev Schreiber

Kai Schreiber (16 tuổi), con gái của hai diễn viên nổi tiếng Naomi Watts và Liev Schreiber, đã ghi dấu ấn đậm nét khi sải bước trên sàn diễn Valentino tại Paris Fashion Week.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn tham gia vào chiến dịch pre-fall của thương hiệu này, thể hiện sự trưởng thành và tiềm năng vượt trội. Kai được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ hứa hẹn sẽ sớm có chỗ đứng vững chắc trong ngành mốt.

Holden Fletcher - con trai Brendan Fraser

Holden Fletcher (21 tuổi) - con trai của nam diễn viên đoạt giải Oscar Brendan Fraser - đã có màn trình diễn nổi bật trên sàn diễn Todd Snyder trong khuôn khổ New York Fashion Week 2025.

Khoảnh khắc xúc động nhất chính là hình ảnh Brendan Fraser ngồi hàng ghế đầu, ghi lại từng bước đi của con trai. Sự xuất hiện của Holden không chỉ gây chú ý bởi danh tiếng gia đình, mà còn nhờ thần thái tự tin và phong cách trẻ trung, hứa hẹn sẽ là một người mẫu sáng giá trong làng thời trang.

