Dàn nam sinh ‘bê tráp’ tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh các nam sinh của lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai (Hà Nội) tổ chức tặng quà 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ theo phong cách “ăn hỏi” đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trong video, các nam sinh ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng bê tráp từ cổng trường “sang nhà gái”, trong tiếng nhạc rộn ràng và sự cổ vũ của các lớp xung quanh.

Điều đặc biệt là dàn “tráp sính lễ” có một không hai khi chất đầy ắp nem chua, bim bim, sữa, thạch, mì tôm… cùng hoa và bánh kem. Không chỉ cô giáo, các bạn nữ trong lớp cũng vỡ òa hạnh phúc trước món quà bất ngờ và đáng yêu này.

Đa số người dùng khi xem video đều bày tỏ sự thích thú trước cách thể hiện tình cảm sáng tạo, ý nghĩa, đoàn kết của tuổi học trò – những khoảnh khắc vô giá trước khi các em bước vào kỳ thi cuối cấp và hành trình trưởng thành phía trước.