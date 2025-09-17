Dàn mỹ nhân Việt háo hức khoe sắc khi dự ra mắt phim Việt đầu tiên chiếu rạp IMAX

Diễn viên Anh Phạm khoe nhan sắc xinh đẹp và vẻ ngoài thanh lịch với chiếc đầm mini dress ấn tượng. Phần thân trên là áo sơ mi trắng với chiếc nơ to bản ở cổ và tay áo phồng rộng, tạo sự bay bổng và phá cách. Điểm nhấn của trang phục là phần chân váy dáng corset màu nâu đậm, với hàng cúc đen to bản chạy dọc, giúp tôn lên vòng eo thon gọn và tạo nên một tổng thể vừa nữ tính, vừa có chút mạnh mẽ.