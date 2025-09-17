Dàn mỹ nhân Việt háo hức khoe sắc khi dự ra mắt phim Việt đầu tiên chiếu rạp IMAX
17/09/2025 22:05
Tại sự kiện ra mắt phim "Tử chiến trên không'', nhiều sao Việt xuất hiện với phong cách sang trọng, thanh lịch.
Kaity Nguyễn, nữ chính phim Tử chiến trên không, xuất hiện với phong cách dịu dàng, nữ tính. Cô nàng chọn váy trắng ngắn tôn vóc dáng thon thả, phối cùng giày cao gót tông xanh nổi bật, búi tóc gọn gàng toát lên vẻ xinh đẹp, rạng rỡ.
Trang Pháp vừa gợi cảm vừa quyến rũ với váy cúp ngực màu đen, tôn lên bờ vai và xương quai xanh thanh mảnh. Điểm nhấn đặc biệt của chiếc váy là phần tà xòe độc đáo, được xếp tầng tạo hiệu ứng bồng bềnh và duyên dáng. Với mái tóc dài xoăn nhẹ, buông xõa tự nhiên và lối trang điểm sắc sảo, cô toát lên vẻ đẹp kiêu sa và thanh lịch.
Trương Ngọc Ánh toát lên vẻ ngoài sang trọng, quyền lực với phong cách thời trang menswear khi diện blazer dáng váy màu đen. Thiết kế cổ điển có ve áo rộng và hàng cúc đôi được nhấn nhá bằng họa tiết dập chìm tinh tế mang nét thanh lịch, chuyên nghiệp, vừa đủ gợi cảm khi được mặc như một chiếc váy ngắn, khoe trọn đôi chân thon dài. Để hoàn thiện set đồ, Trương Ngọc Ánh kết hợp cùng tất lưới mỏng màu đen và boots đen cao cổ, tạo nên một tổng thể hài hòa, hiện đại.
Phong cách pha trộn giữa nét cổ điển của thập niên 1980 và sự hiện đại, quyến rũ giúp Lý Nhã Kỳ thu hút mọi ánh nhìn tại thảm đỏ sự kiện. Áo sơ mi satin đen phối kèm với váy bút chì dài chất liệu ren lưới xuyên thấu quyến rũ, được đính kết họa tiết tinh xảo, vừa khoe được đôi chân dài một cách tinh tế, vừa toát lên vẻ sang trọng. Điểm nhấn phụ kiện tạo nên sự khác biệt chính là chiếc mũ kiểu dáng cổ điển màu đen, kết hợp cùng kính mắt mèo bản to màu trắng, mang đến vẻ ngoài thời thượng.
Siêu mẫu Hà Anh sang trọng, cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại và quyến rũ. Cô diện đầm dài ôm sát màu đen, đính kết hạt đá lấp lánh trải đều, tạo hiệu ứng nổi bật. Thiết kế cổ cao và vai độn nhẹ mang lại vẻ quyền lực, mạnh mẽ và thanh lịch.
Diễn viên Anh Phạm khoe nhan sắc xinh đẹp và vẻ ngoài thanh lịch với chiếc đầm mini dress ấn tượng. Phần thân trên là áo sơ mi trắng với chiếc nơ to bản ở cổ và tay áo phồng rộng, tạo sự bay bổng và phá cách. Điểm nhấn của trang phục là phần chân váy dáng corset màu nâu đậm, với hàng cúc đen to bản chạy dọc, giúp tôn lên vòng eo thon gọn và tạo nên một tổng thể vừa nữ tính, vừa có chút mạnh mẽ.
Lâm Vĩ Dạ chọn phong cách thanh lịch và tối giản nhưng vẫn rất nổi bật. Cô diện trang phục đen - trắng gồm áo quây corset màu đen phối với chân váy xòe dáng dài màu trắng. Chiếc áo quây tôn lên bờ vai và vòng eo thon gọn, chân váy trắng tạo sự tương phản rõ rệt và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính.