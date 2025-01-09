Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt diện sắc đỏ, lan tỏa không khí tự hào lễ 2/9

Ca sĩ Đông Nhi xuất hiện dịu dàng và thanh lịch trong tà áo dài trắng truyền thống. Điểm nhấn là chiếc khăn đỏ có in ngôi sao vàng được khoác nhẹ qua vai, vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa tạo điểm nhấn đầy tinh tế cho tổng thể trang phục. Với mái tóc uốn nhẹ thả tự nhiên, làn da rạng rỡ và nụ cười nhẹ nhàng, Đông Nhi không chỉ toát lên vẻ đẹp đằm thắm mà còn mang đến hình ảnh của một người nghệ sĩ trưởng thành, gắn bó với giá trị văn hóa truyền thống.