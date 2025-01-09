Dàn mỹ nhân Việt đồng loạt diện sắc đỏ, lan tỏa không khí tự hào lễ 2/9
01/09/2025 14:36
Hòa cùng không khí rộn ràng kỉ niếm 80 năm Quốc khánh 2/9, dàn mỹ nhân Việt diện trang phục mang sắc cờ để thể hiện tinh thần yêu nước.
Hoa hậu Đỗ Hà toát lên vẻ đẹp kiêu sa và khí chất khi diện áo dài đỏ nổi bật - gam màu biểu trưng cho lòng yêu nước và sự mạnh mẽ. Thiết kế áo dài tối giản nhưng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng thần thái tự tin của nàng hậu. Mái tóc dài suôn mượt, lối trang điểm nhẹ nhàng giúp Đỗ Hà ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, phong cách thanh lịch, chuẩn mực trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Hoa hậu Khánh Vân mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Cô diện áo thun đỏ rực với họa tiết sao vàng nổi bật kết hợp cùng chân váy xếp ly màu đen hiện đại. Mái tóc dài uốn nhẹ, thả tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ càng làm tôn lên vẻ đẹp tươi tắn, thân thiện của nàng hậu.
Xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động và đầy tinh thần dân tộc, Ninh Dương Lan Ngọc chọn áo thun đỏ in họa tiết cách điệu màu vàng phối cùng quần jeans đơn giản nhưng cá tính. Điểm nhấn thú vị là chiếc nón lá được tô màu đỏ vàng hài hòa rất ăn nhập với bộ cánh.
Ca sĩ Đông Nhi xuất hiện dịu dàng và thanh lịch trong tà áo dài trắng truyền thống. Điểm nhấn là chiếc khăn đỏ có in ngôi sao vàng được khoác nhẹ qua vai, vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa tạo điểm nhấn đầy tinh tế cho tổng thể trang phục. Với mái tóc uốn nhẹ thả tự nhiên, làn da rạng rỡ và nụ cười nhẹ nhàng, Đông Nhi không chỉ toát lên vẻ đẹp đằm thắm mà còn mang đến hình ảnh của một người nghệ sĩ trưởng thành, gắn bó với giá trị văn hóa truyền thống.
Hai nàng hậu Đoàn Thiên Ân và Lương Thùy Linh cùng khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi mừng Tết Độc Lập. Chiếc khăn đỏ nổi bật được choàng khéo léo trên vai, cùng với lá cờ Tổ quốc trên tay, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc tràn đầy trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Hoa hậu Ngọc Hân mang đến một phong cách giản dị nhưng đậm đà bản sắc Việt khi diện áo dài trắng cổ điển với chất liệu gấm sang trọng. Chiếc khăn quàng đỏ được đội lên đầu tạo nên vẻ ngoài tươi trẻ. Dù đang mang thai nhưng nàng hậu vẫn toát lên nét rạng rỡ, xinh đẹp.
Á hậu Thúy Vân khoe vẻ đẹp nền nã và thanh lịch trong tà áo dài truyền thống màu vàng nhạt họa tiết gấm sang trọng. Chiếc khăn quàng đỏ mang hình ngôi sao vàng được choàng nhẹ trên vai tạo điểm nhấn cuốn hút, như một lời thể hiện niềm tự hào dân tộc sâu sắc.
Mang đến phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần dân tộc, hoa hậu Bảo Ngọc chọn áo thun trắng với dòng chữ "Vietnam" nổi bật cùng lá cờ đỏ sao vàng kết hợp hài hòa với quần cạp cao màu đen, tạo nên sự thanh lịch và gọn gàng. Tóc được uốn nhẹ, buông xõa tự nhiên, cùng nụ cười tươi tắn làm tăng thêm vẻ dịu dàng và gần gũi của nàng hậu.
Á hậu Hoàng Oanh xuống phố dịp lễ Quốc khánh 2/9 với trang phục trẻ trung và năng động. Cô chọn bộ váy trắng với thiết kế áo dài tay bo nhẹ ở cổ tay, kết hợp viền đỏ nổi bật, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng mà tinh tế. Điểm đặc biệt trong phong cách của Hoàng Oanh chính là chiếc túi cói màu đỏ sao vàng, đây không chỉ là mónphụ kiện thời trang mà còn thể hiện tinh thần yêu nước.