Dàn mỹ nhân tề tựu ngày giỗ Tổ sân khấu, Thùy Tiên cũng bất ngờ 'xuất hiện'?

03/10/2025 08:11

Động thái của Thùy Tiên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mới đây, sao Việt đồng loạt hướng về lễ Giỗ tổ Sân khấu (12/8 Âm lịch hằng năm).  Đây là dịp để những người hoạt động showbiz bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với Tổ nghiệp.

Không chỉ ca sĩ hay diễn viên mà trong ngày này, các hoa, á hậu cũng tề tựu.  Đặc biệt, dàn mỹ nhân tiếng tăm nhà Sen Vàng như Lê Hoàng Phương, Tiểu Vy, Quế Anh,... có mặt khá đầy đủ trong trang phục chỉn chu.

Nhiều gương mặt vì bận rộn không thể đến  tận nơi cũng dâng hoa quả, lễ vật để bày tỏ lòng thành kính.

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cùng chồng là đạo diễn Hoàng Nhật Nam và dàn hoa, á hậu đều xuất hiện.

Đáng chú ý, dân mạng soi ra hoa cúng Tổ nghiệp của Hoa hậu Thùy Tiên được đặt ngay ngắn trên bàn, không chỉ một mà hai lẵng. Dù không có mặt nhưng người đẹp này vẫn có động thái bày tỏ lòng thành kính khiến nhiều người bất ngờ.

Bên cạnh đó, "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng có thái độ vui vẻ, tươi cười chụp ảnh cùng lẵng hoa của "gà cưng" cũ, cho thấy cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, không hề trục trặc như lời đồn.

Hồi tháng 5/2025, Hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam. Sau đó, phía công ty Sen Vàng cũng thông báo đã cắt hợp đồng quản lý với Hoa hậu Thuỳ Tiên. Đồng thời khẳng định không liên quan đến những hoạt động thương mại, kinh doanh của nàng hậu.

Suốt nhiều tháng qua, bà Phạm Kim Dung hạn chế nhắc công khai đến Thuỳ Tiên dù trước đó cả hai rất thân thiết. 

Thùy Tiên và "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung.

Liên quan đến vụ việc của Thuỳ Tiên, cô đã đề nghị bố đẻ nộp 3,2 tỷ đồng. Đồng thời, VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Phía tổ chức Miss Grand International - Thuỳ Tiên từng đăng quang ngôi Hoa hậu vào năm 2021 cho biết chờ kết luận từ cơ quan điều tra mới quyết định về việc tước vương miện.

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/dan-my-nhan-te-tuu-ngay-gio-to-san-khau-thuy-tien-cung-bat-ngo-xuat-hien-151462.html
