Dàn mỹ nhân tề tựu ngày giỗ Tổ sân khấu, Thùy Tiên cũng bất ngờ 'xuất hiện'?

Mới đây, sao Việt đồng loạt hướng về lễ Giỗ tổ Sân khấu (12/8 Âm lịch hằng năm). Đây là dịp để những người hoạt động showbiz bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với Tổ nghiệp.

Không chỉ ca sĩ hay diễn viên mà trong ngày này, các hoa, á hậu cũng tề tựu. Đặc biệt, dàn mỹ nhân tiếng tăm nhà Sen Vàng như Lê Hoàng Phương, Tiểu Vy, Quế Anh,... có mặt khá đầy đủ trong trang phục chỉn chu.

Nhiều gương mặt vì bận rộn không thể đến tận nơi cũng dâng hoa quả, lễ vật để bày tỏ lòng thành kính.