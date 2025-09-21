Dàn mỹ nam 6 múi đóng cảnh vệ, không tặc trong phim về cướp máy bay ở Việt Nam

Tử chiến trên không tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế. Phim hiện đang dẫn đầu phòng vé, thu về hơn 57 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Ngoài kịch bản kịch tính, bộ phim gây chú ý bởi dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt điển trai, diễn xuất ấn tượng: Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần, Võ Điền Gia Huy.

Thanh Sơn

Vốn quen thuộc với hình ảnh soái ca màn ảnh nhỏ, Thanh Sơn lần này mang đến một hình ảnh khác biệt khi tham gia Tử chiến trên không.

Đảm nhận vai Bình, chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không, Thanh Sơn có vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ. Gương mặt điển trai, bờ vai rộng và tỉ lệ cân đối trở thành "vũ khí đốn tim" khán giả.

Thanh Sơn trong vai Bình, chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không.

Bước lên chuyến bay định mệnh, anh phối hợp với cảnh vệ Sơn (Ma Ran Đô) cùng dàn tiếp viên, hành khách để khống chế và hạ gục các không tặc. Nhân vật của anh không chỉ có nghiệp vụ vững chắc mà còn đối mặt nhiều mâu thuẫn nội tâm, tạo chiều sâu cảm xúc cho phim.

Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của Thanh Sơn trong năm 2025. Trước đó, anh tham gia dự án Yêu nhầm bạn thân nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Trong khi đó, thế mạnh của Thanh Sơn là mảng phim truyền hình. Anh ghi dấu trong nhiều dự án, có thể kể tới như Chạm tay vào nỗi nhớ, Chỉ có thể là yêu, 11 tháng 5 ngày, Tình yêu và tham vọng, Gia đình mình vui bất thình lình...

Ngoài đời, anh vẫn ghi điểm với hình ảnh lịch lãm trong sơ mi, suit, xen lẫn những lần khoe cơ bụng sáu múi trên mạng xã hội.