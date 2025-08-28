Dàn Miss Audition ngày ấy - bây giờ: Người thăng hoa, kẻ lâm vòng lao lý

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được hào quang; có người thăng hoa, nhưng cũng có trường hợp vướng vào vòng lao lý.

Người thăng hoa

Miss Audition từng là hiện tượng văn hóa của giới trẻ Việt cách đây gần hai thập kỷ. Không chỉ tìm kiếm nhan sắc, cuộc thi còn mở ra cơ hội cho nhiều gương mặt triển vọng khẳng định bản thân trong âm nhạc, điện ảnh và thời trang.

Bảo Thy, một trong những thí sinh ấn tượng nhất của Miss Audition 2006, đã nhanh chóng trở thành “công chúa teen pop” của V-Pop với hàng loạt bản hit đình đám như “Công chúa bong bóng”, “Ngôi nhà hoa hồng”. Từ cuộc thi, Bảo Thy bước thẳng vào showbiz, trở thành giọng ca tiêu biểu của thế hệ 8X – 9X.