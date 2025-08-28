Dàn Miss Audition ngày ấy - bây giờ: Người thăng hoa, kẻ lâm vòng lao lý

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được hào quang; có người thăng hoa, nhưng cũng có trường hợp vướng vào vòng lao lý.
Người thăng hoa
Miss Audition từng là hiện tượng văn hóa của giới trẻ Việt cách đây gần hai thập kỷ. Không chỉ tìm kiếm nhan sắc, cuộc thi còn mở ra cơ hội cho nhiều gương mặt triển vọng khẳng định bản thân trong âm nhạc, điện ảnh và thời trang.
Bảo Thy, một trong những thí sinh ấn tượng nhất của Miss Audition 2006, đã nhanh chóng trở thành “công chúa teen pop” của V-Pop với hàng loạt bản hit đình đám như “Công chúa bong bóng”, “Ngôi nhà hoa hồng”. Từ cuộc thi, Bảo Thy bước thẳng vào showbiz, trở thành giọng ca tiêu biểu của thế hệ 8X – 9X.
Phạm Quỳnh Nga, cũng là thí sinh nổi bật năm 2006, lại chọn hướng đi điện ảnh. Với nghệ danh “cá sấu chúa” Quỳnh Nga, cô ghi dấu ấn trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con hay Sinh tử… Hình ảnh một nữ diễn viên vừa xinh đẹp vừa cá tính giúp cô duy trì chỗ đứng ổn định trong làng giải trí suốt hơn 15 năm.
Ở mùa giải 2007, ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Hương Ly, thường được biết đến với nghệ danh “Emily”. Sau khi đăng quang, Emily nhanh chóng gia nhập giới underground Hà Nội, cùng nhóm Ladykillah ghi dấu với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích. Về sau, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, để lại dấu ấn với các sản phẩm như “Xin anh đừng” hay “Mượn rượu tỏ tình” cùng Big Daddy. Emily hiện là gương mặt được yêu thích của dòng nhạc trẻ.
Nhìn lại, Miss Audition đã trở thành “cú hích” giúp nhiều thí sinh khẳng định tên tuổi, trở thành những nghệ sĩ có vị trí nhất định trong showbiz Việt.
Kẻ lâm vòng lao lý
Thế nhưng, không phải tất cả gương mặt bước ra từ Miss Audition đều giữ được ánh hào quang. Nguyễn Thị Ngọc Anh – người đăng quang Miss Audition mùa đầu tiên năm 2006 – mới đây gây chấn động dư luận khi bị bắt vì hành vi buôn bán “bóng cười”.
Ngọc Anh từng được ca ngợi là gương mặt sáng giá, vượt qua cả Bảo Thy và Quỳnh Nga để giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc thi, cô dần rời xa showbiz, chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Con đường sự nghiệp nghệ thuật không thành công như kỳ vọng, Ngọc Anh gần như biến mất khỏi làng giải trí.
Gần hai thập kỷ sau, cái tên Miss Audition 2006 bất ngờ xuất hiện trở lại, nhưng không phải trên sân khấu hay màn ảnh, mà trong những bản tin pháp luật. Thông tin Ngọc Anh bị khởi tố vì liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, khi một nhan sắc từng được tung hô lại trượt dài và vướng vòng lao lý.
Miss Audition từng là kỷ niệm đẹp của thế hệ 8X – 9X, nơi xuất phát của nhiều nghệ sĩ thành công. Nhưng từ câu chuyện của Ngọc Anh, cũng là lời nhắc nhở rằng ánh hào quang chỉ bền vững khi người trong cuộc biết giữ gìn và chọn con đường đi đúng đắn.