Dàn MC VTV dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là ai?

Trận chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia diễn ra sáng 26/10, quy tụ 4 “nhà leo núi” xuất sắc nhất: Lê Quang Duy Khoa (THPT Chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè – Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Năm nay, các điểm cầu ngoài trời tiếp tục được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu trưng: Cổng Đoan Môn – Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp), Nhà hát Sông Hương (Huế) và Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa).

Cùng với bốn điểm cầu sôi động là sự góp mặt của dàn MC quen thuộc, mỗi người một phong cách, góp phần “truyền lửa” cho hàng triệu khán giả truyền hình.

MC Đức Bảo – gương mặt kỳ cựu tại điểm cầu Huế

MC Đức Bảo (SN 1987) sẽ đảm nhiệm điểm cầu Nhà hát Sông Hương (Huế). Từng dẫn Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3 và nhiều chương trình quốc gia, anh được yêu thích bởi lối dẫn chuẩn mực, duyên dáng và khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát.