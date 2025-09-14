Dàn máy bay, ô tô, vũ khí chiến đấu hoành tráng tại triển lãm thành tựu đất nước

Sau hơn 2 tuần tổ chức, triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã thu hút gần 7 triệu lượt khách tham quan. Ngày cao điểm, lượng khách tới đây lên đến 1,2 triệu người.

Tổng diện tích khu đất triển lãm khoảng 900.000m², trong đó, riêng không gian triển lãm trong nhà đã lên tới 304.000m².

Một trong những điểm nổi bật ở triển lãm là dàn xe điện được phủ màu sắc và họa tiết sặc sỡ, độc đáo, do VinFast hợp tác với các nghệ sĩ, nhà sáng tạo như Fabo Nguyễn, Việt Max, Thái Linh và Khoa Xian thực hiện.