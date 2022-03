Dân mạng 'tụt huyết áp, gọi ét ô ét' vì Erik hát hụt hơi, chênh phô

Mới đây, tại 1 sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng quy tụ Isaac, Erik, Quân A.P thu hút sự chú ý. Đặc biệt, màn live Em Không Sai Chúng Ta Sai của Erik bỗng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Clip Erik hát live Em Không Sai Chúng Ta Sai