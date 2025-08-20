Dân mạng Trung Quốc sốt với kỹ năng bắn súng ‘đỉnh nóc kịch trần’ của một bóng hồng cảnh sát

Nữ cảnh sát Trung Quốc tên Doanh Vệ Mẫn đã gây sốt trên mạng xã hội nước này không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn vì kỹ năng bắn súng xuất sắc, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 20-8.

Doanh, 26 tuổi, hiện đang công tác tại đồn công an Vương Xuân thuộc Sở Công an TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc).

Trong một video huấn luyện gần đây, cảnh sát Doanh đã cho thấy kỹ năng bắn súng xuất sắc của cô khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát đạn cùng phong thái bình tĩnh. Hình ảnh này đã khiến hàng triệu người dùng mạng Trung Quốc bị cuốn hút.