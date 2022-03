Dân mạng tranh cãi Hồ Văn Cường nên hát Bolero hay dân ca?

Đáng nói, Ngọc Sơn đã dành những lời khen có cánh cho Hồ Văn Cường. Qua chia sẻ của anh Ba, Hồ Văn Cường là cậu bé hiền lành tốt bụng và luôn chịu khó học hỏi.

Tuy nhiên giọng ca họ Hồ bị một điểm trừ, gây mất điểm vì cách chọn bài diễn.

Cụ thể, bên cạnh sân khấu song ca cùng Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường cũng có tiết mục biểu diễn riêng. Và đa phần trong số sân khấu của mình, Hồ Văn Cường hát nhạc Bolero trữ tình, điển hình là Đừng Nói Xa Nhau.