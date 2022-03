Dân mạng 'quay xe' khen Hồ Văn Cường từ giọng hát đến ngoại hình

Trong tiệc sinh nhật, Hồ Văn Cường diện trang phục đơn giản mà trẻ trung, cùng với đó là thần sắc tươi tắn. Nam ca sĩ cho biết vô cùng xúc động trước tình cảm lớn mà fan dành cho mình.

Đặc biệt, nam ca sĩ trẻ đã trình diễn ca khúc Bolero Hoa Trinh Nữ như cách đáp lại tình cảm của người hâm mộ đã dành cho mình trong buổi tiệc. Đây cũng là lần đầu Hồ Văn Cường khoe giọng hát trở lại sau dịp Tết Nguyên đán nên càng được chú ý nhiều hơn.

Với màn thể hiện lần này, vẫn với chất giọng trầm ấm quen thuộc, Hồ Văn Cường xử lý bài hát rất tinh tế, có sự ngọt ngào cũng như cảm xúc cũng được bộc lộ tốt hơn. Ngoài ra, những bài hát Bolero như thế này đúng sở trường của nam ca sĩ giúp anh tự tin hơn hẳn khi thể hiện nó.