Dân mạng phản ứng Hồ Gia Hùng 'cướp mic' TiTi trong màn tái hợp

Năm 2016, Hồ Gia Hùng rời nhóm. 2 năm sau, HKT cũng chính thức tan rã. TiTi và Hồ Gia Hùng gây nhiều ồn ào khi đấu tố trên mạng xã hội về chuyện đời tư. Cả hai hầu như tránh mặt nhau trong các sự kiện giải trí.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại màn tái hợp của 3 mảnh ghép HKT năm nào.