Dân mạng phẫn nộ tiktoker thả tiền 'cho đám nông dân bớt khổ'

Mới đây, trên TikTok xuất hiện đoạn clip ngắn chỉ vài giây nhưng khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Trong doạn clip, 1 người ngồi trong ô tô đang đi trên đường, bên ngoài là cánh đồng lúa rộng lớn mà người dân đã thu hoạch xong. Người ngồi trong xe vừa cầm theo những tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng vừa thả ra ngoài cửa xe.

Điều khiến cư dân mạng "sôi máu" hơn cả chính là dòng trạng thái có nội dung phân biệt giàu nghèo, khinh người: "Tặng cho đám nông dân bớt nghèo khổ".