Dân mạng nhắn Đàm Vĩnh Hưng: 'Sao kê hoặc kiện, đừng lòng vòng'

Thậm chí họ còn ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Hằng vì tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác. Thà làm rõ ràng, nhanh gọn còn hơn đặt ra một ván cược khá "lòng vòng", rồi lại có khả năng gây đôi co, lời qua tiếng lại mãi không thôi.

Số khác cho rằng nam ca sĩ "cây ngay không sợ chết đứng" thì cứ nhận lời thách thức ban đầu của bà Hằng, không nên đổi "luật chơi" tốn thời gian, cứ sao kê toàn bộ số tiền quyên góp sẽ nhận được 50 tỷ từ bà Hằng. Không chỉ vừa khẳng định mình trong sạch, anh còn có thêm ngân sách lớn để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn mùa dịch...



Loạt ý kiến của dân mạng dưới clip của Đàm Vĩnh Hưng.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng sau loạt phát ngôn từ bà Phương Hằng.

