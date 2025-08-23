Dân mạng mách nhau kinh nghiệm đi xem diễu binh vừa vui vừa ít tốn sức

Ngoài việc đi sớm chọn chỗ đẹp, mang đồ gọn nhẹ…, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc chủ động rút khỏi các trục đường chính cũng giúp tìm được vị trí quan sát thuận lợi, nhìn rõ các khối diễu binh, diễu hành.

Linh hoạt lựa chọn các tuyến đường và vị trí xem

Tuyến Hùng Vương – Nguyễn Thái Học được xem là nơi lý tưởng để quan sát nhưng cũng là nơi đông đúc nhất. Người dân và du khách nếu có thời gian, thể lực và sự chuẩn bị tốt nên đến trước nhiều giờ đồng hồ để giữ chỗ.

Nhờ linh hoạt trong việc chọn vị trí, Phương Nga đã có được một chỗ ngồi hợp lý và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân lên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Phương Nga (25 tuổi, Nghệ An) chia sẻ, cô cùng nhóm bạn có mặt gần Quảng trường Ba Đình từ đầu giờ trưa 21/8 để “xem tình hình” và tranh thủ làm việc trong quán cà phê. Đến 15h khi ra đường Hùng Vương, vỉa hè đã chật kín người.