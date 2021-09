Dân mạng khui video Sơn Tùng xin phép khán giả điều xúc động

Your browser does not support the video tag.

Video của Sơn Tùng M-TP đang được mọi người quan tâm

Cụ thể, trong một show diễn của mình, nam ca sĩ thể hiện nhiều bài hát "liền tù tì" thế nhưng anh vẫn chăm giao lưu, trò chuyện cùng fan.

Trong đoạn video, Sơn Tùng M-TPđã chảy rất nhiều mồ hôi, anh nói: "Vâng ạ, trước khi đến với phần tiếp theo thì cho tôi xin mạn phép uống một ngụm nước nho nhỏ được không ạ?".