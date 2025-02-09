Dân mạng gọi, Trấn Thành trả lời

Sáng 2/9, Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh các khối lực lượng diễu binh, diễu hành và lễ chào cờ trên biển thuộc khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Việt Nam.

Nam MC lên tiếng sau khi bị cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên. Nhiều bài viết có nội dung như "Tại sao MC quốc dân Trấn Thành không xuất hiện ở A80", "Nhiều nghệ sĩ sắp xếp công việc để hòa cùng ngày lễ lớn của dân tộc, Trấn Thành thì sao"... xuất hiện khắp các diễn đàn. Khán giả cũng thắc mắc việc Trấn Thành hoàn toàn im lặng, không đăng bất kỳ bài viết nào về A80 giữa lúc cả nước hòa vào niềm vui đại lễ.

Không trực tiếp đáp trả, Trấn Thành chỉ đăng hình ảnh về đại lễ và dành nhiều lời khen.

Trấn Thành gọi ảnh chụp đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình là hình ảnh tuyệt đẹp của người Việt Nam trong ngày vui chung của đất nước, tưởng nhớ một thời hào hùng của cha ông đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.