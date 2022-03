Dân mạng 'bóc mẽ' Nam Em hát sai âm ngữ be bét

Tuy nhiên mới đây, dân tình lại tranh cãi về đoạn clip ghi lại màn trình diễn một ca khúc nhạc Hoa của Nam Em.

Your browser does not support the video tag.

Nam Em cover Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không

Theo đó, Nam Em xuất hiện trong clip với chiếc váy đỏ nổi bật và mái tóc dài đặc trưng.

Và Nam Em thu hút sự chú ý khi "cân" cả bài hát tiếng Trung khó nhằn mang tên Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Khôngđược phổ biến và biết nhiều trên TikTok thời gian qua. Đoạn clip ghi nhận được là khi người đẹp đang thể hiện phần điệp khúc ăn tiền của bài hát này.