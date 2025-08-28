Đan Mạch triệu tập đại biện Mỹ về vấn đề Greenland

Phạm Huân/VOV-Washington| 28/08/2025 07:30

Bộ Ngoại giao Đan Mạch ngày 27/8 đã triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ tại Copenhagen, ông Mark Stroh, để bày tỏ phản đối trước các cáo buộc liên quan đến hoạt động gây ảnh hưởng ngầm tại vùng lãnh thổ tự trị Greenland.

Động thái này được đưa ra sau khi truyền thông Đan Mạch công bố thông tin cho rằng một số công dân Mỹ bị cáo buộc đã tiến hành tập hợp danh sách các đối tượng ủng hộ việc Greenland trở thành lãnh thổ của Mỹ (kể cả bằng vũ lực) hoặc thúc đẩy nhanh việc Greenland độc lập và làm sâu sắc hơn những khác biệt, tranh chấp (dù có thật hay không) giữa hai phía.

Ngoại trưởng Đan Mạch - Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh, bất kỳ hành vi can thiệp nào vào công việc nội bộ của Vương quốc Đan Mạch là “không thể chấp nhận được".

Dan mach trieu tap dai bien my ve van de greenland hinh anh 1
Quang cảnh thành phố Nuuk tại Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước được dự báo sẽ còn tiếp diễn, trong bối cảnh Greenland là khu vực có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên, từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý trong quan hệ Mỹ - Đan Mạch. 

Trước đó, năm 2019, khi còn là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump từng công khai đề nghị Mỹ mua lại Greenland từ Đan Mạch, dẫn tới căng thẳng ngoại giao lúc đó.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/dan-mach-trieu-tap-dai-bien-my-ve-van-de-greenland-post1225801.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/dan-mach-trieu-tap-dai-bien-my-ve-van-de-greenland-post1225801.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Đan Mạch triệu tập đại biện Mỹ về vấn đề Greenland
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO