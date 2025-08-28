Đan Mạch triệu tập đại biện Mỹ về vấn đề Greenland

Động thái này được đưa ra sau khi truyền thông Đan Mạch công bố thông tin cho rằng một số công dân Mỹ bị cáo buộc đã tiến hành tập hợp danh sách các đối tượng ủng hộ việc Greenland trở thành lãnh thổ của Mỹ (kể cả bằng vũ lực) hoặc thúc đẩy nhanh việc Greenland độc lập và làm sâu sắc hơn những khác biệt, tranh chấp (dù có thật hay không) giữa hai phía.

Ngoại trưởng Đan Mạch - Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh, bất kỳ hành vi can thiệp nào vào công việc nội bộ của Vương quốc Đan Mạch là “không thể chấp nhận được".

Quang cảnh thành phố Nuuk tại Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước được dự báo sẽ còn tiếp diễn, trong bối cảnh Greenland là khu vực có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên, từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý trong quan hệ Mỹ - Đan Mạch.

Trước đó, năm 2019, khi còn là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump từng công khai đề nghị Mỹ mua lại Greenland từ Đan Mạch, dẫn tới căng thẳng ngoại giao lúc đó.