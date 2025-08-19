Dàn khí tài tham gia diễu binh A80 được vận chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm

Tối 18/8, dưới tiết trời mưa nặng hạt, khí tài tham gia diễu binh A80 của Quân đội và Công an được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 - Miếu Môn tới trung tâm Thủ đô. Hình ảnh đoàn xe tại đại lộ Thăng Long lúc 22h45. Ảnh: Thế Bằng.

Các khối xe chia làm hai đoàn cơ động trong đêm. Đoàn đầu tiên gồm 12 thiết giáp bánh xích và bánh lốp về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; đoàn sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không Không quân. Một số khí tài được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng. Ảnh: Thế Bằng.

Theo đó, đội xe bánh xích di chuyển về một địa điểm cất giữ trên phố Nguyễn Tri Phương, còn đội bánh lốp cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình). Ảnh: Thế Bằng.

Trong số khí tài tham gia diễu binh lần này có nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa. Ảnh: Thế Bằng.