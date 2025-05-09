Dân kêu tiền điện tháng 8 tăng cao dù trời mát mẻ, Điện lực miền Bắc lên tiếng

Mới đây, nhiều gia đình ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... bất ngờ khi hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt. Nhiều người thắc mắc rằng tháng 8 thời tiết mát mẻ nên việc sử dụng các thiết bị điện như điều hòa, quạt ít đi. Hơn nữa, mưa bão cũng làm mất điện trên diện rộng nhiều ngày nhưng hoá đơn tiền điện vẫn tăng cao.

Liên quan đến vấn đề này, trên fanpage Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có những chia sẻ về nguyên nhân tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng trong tháng 8 vừa qua.

EVNNPC cho biết, tháng 8/2025, thời tiết miền Bắc không hề “dễ chịu” như nhiều người kỳ vọng, mà tiếp tục trải qua nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều nơi nhiệt độ vượt 39 độ C, oi bức suốt ngày đêm.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, khiến phụ tải điện liên tục lập kỷ lục mới tại 17 tỉnh, thành phố do EVNNPC quản lý (không bao gồm Hà Nội).