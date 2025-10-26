Dàn hoa hậu nhảy múa ở lễ cưới Á hậu Quỳnh Châu và chồng CEO

Lễ cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn tối 26/10 thu hút gần 800 khách mời, có đông đảo hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Không gian tiệc được trang trí sang trọng, tinh giản, trở thành nơi quy tụ của dàn sao.

Lễ cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn diễn ra tối 26/10 tại GEM Center (TPHCM) với khoảng 800 khách mời. Trong không gian được trang trí bằng sắc xanh đặc trưng của Đà Lạt, cặp đôi rót rượu mừng trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Quỳnh Châu diện váy cưới trễ vai tinh tế, còn Phát Nguyễn lịch lãm trong bộ vest trắng. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc khi khởi đầu chương mới trong đời. Khoảnh khắc Quỳnh Châu được cha dẫn lên sân khấu khiến nhiều khách mời xúc động. Cha mẹ hai bên gửi lời chúc phúc và dặn dò con trong không khí ấm cúng. Hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cha mẹ chú rể. Doanh nhân Phát Nguyễn không giấu được xúc động khi nhìn thấy vợ bước lên sân khấu. Mở màn đám cưới là phần trình diễn của ca sĩ Trung Quân trên nền hòa tấu giao hưởng. Đây là ca khúc mới, gợi lại kỷ niệm buổi hẹn đầu tiên của Quỳnh Châu - Phát Nguyễn khi cùng nghe Trung Quân hát tại Phú Quốc. Sau đó, ST Sơn Thạch dù đang điều trị vẫn xin ra viện để kịp đến hát mừng cả hai bằng ca khúc mới viết riêng cho ngày cưới. Mai Tiến Dũng thể hiện ca khúc mới vừa ra mắt ngày 23/10 dành riêng cho lễ cưới. Đây là bài hát có ý nghĩa đặc biệt khi Quỳnh Châu và Phát Nguyễn là nhân vật chính trong MV, Mai Tiến Dũng đóng vai người chứng hôn. Giọng hát ấm áp của nam ca sĩ cùng phần dàn dựng cầu kỳ khuấy động không khí. Ca sĩ Hòa Minzy xuất hiện với váy đen ren ôm sát, phong cách thanh lịch, cổ điển, trong khi Ngô Kiến Huy chọn vest xanh ngọc trẻ trung, lịch lãm. Cả hai là khách mời thân thiết của cô dâu. Họ gửi lời chúc phúc đến Quỳnh Châu và Phát Nguyễn trong ngày trọng đại. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bé Anie và bà Phạm Kim Dung - giám đốc quốc gia Miss Grand Vietnam 2022, cuộc thi Quỳnh Châu giành giải Á hậu 1 - đến chúc mừng á hậu lên xe hoa. Sam diện váy quây, diện nguyên cây hàng hiệu đến tiệc cưới tối 26/10. Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy quây tông hồng phấn, kết hợp phụ kiện đồng màu tạo tổng thể nhẹ nhàng, thanh lịch. MC Thanh Thanh Huyền chọn váy lụa xẻ lưng màu champagne, khoe vai trần. Cả hai đều diện nguyên cây hàng hiệu, xuất hiện nổi bật. Á hậu Hoàng Thùy chọn váy mini đen ôm sát, cổ vuông sâu tôn dáng. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đi ăn cưới với phong cách gợi cảm trong thiết kế đầm trễ vai đính kim tuyến đen. Á hậu Phương Anh chọn váy đen cổ thuyền tối giản, kết hợp trang sức ngọc trai. Bên cạnh, Á hậu Tuyết Như diện váy trắng dáng bất đối xứng, khoe vai trần khỏe khoắn. Cả hai đồng loạt chọn lối trang điểm nhẹ, tinh tế. Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Thủy Tiên cùng chọn tông đen đồng điệu. Ngọc Châu diện váy quây suông với thiết kế tối giản, trong khi Thủy Tiên chọn dáng cổ yếm tôn bờ vai thon. “Nhà Hoàn vũ” gây ấn tượng với phong thái sang trọng và gu thời trang tinh tế khi đến chúc mừng Á hậu Hòa bình Quỳnh Châu. Hoa hậu Khánh Vân dự tiệc cưới của bạn thân cùng chồng. Cô chọn đầm cúp ngực đen, phối cùng clutch và vòng cổ ánh bạc. Ở gần cuối tiệc, không khí trở nên sôi động khi dàn hoa hậu, người đẹp và bạn bè thân của cặp đôi cùng lên sân khấu nhảy múa, hát chúc mừng. Những người đẹp từng thuộc team của Quỳnh Châu tại Miss International Queen Vietnam đều có mặt chúc mừng mentor kết hôn.