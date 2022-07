Dàn Gen Z mới của Vpop: người được onionn hậu thuẫn, người bước ra từ thế giới ảo

$ONDAY

Sau khi làm mưa làm gió mạng xã hội chỉ với 1 đoạn rap, $ONDAY chính thức debut với ca khúc Thôi Ngủ Mê kết hợp cùng Kelvinz.

Được sáng tác trong khoảng thời gian dịch Covid đang diễn ra căng thẳng, ca khúc mang một thông điệp và ý nghĩa vô cùng tích cực, như lời động viên và cổ vũ từ $ONDAY và Kelvinz tới những người xung quanh.