Dân đổ xô mua kit test Covid, sở Y tế khuyến nghị không cần tích trữ nhiều

Nhiều nhà thuốc ở TP Hạ Long đã bán hết sạch kit test Covid-19 vào tối ngày 13/12 (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Trong vài ngày qua, cao điểm là vào tối 13/12, người dân, nhất là phụ huynh sinh sống trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đổ xô đi mua kit test Covid-19 khiến nhiều nhà thuốc rơi vào tình trạng cháy hàng. Thậm chí đến khuya cùng ngày vẫn có người tới nhà thuốc hỏi mua.

Một chủ nhà thuốc ở phường Cao Xanh, sáng nay (14/12) đã chủ động nhập thêm mặt hàng này để phụ vụ người dân do lượng hàng trước đó đã bán cạn kho vào tối 13/12. Chủ nhà thuốc này cũng khẳng định, bán đúng giá theo quy định chứ không có chuyện tăng giá khi thấy nhiều người mua.

Trong khi đó, theo một số phụ huynh, nguyên nhân đổ xô mua kit test Covid-19 trong đêm là do tối 13/12, ngành giáo dục thành phố đề nghị các phụ huynh mua kit test nhanh cho con em mình tại nhà, để có kết quả trước khi đến trường vào sáng ngày 14/12.