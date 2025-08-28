Dân đổ xô đi mua vàng, cửa hàng ở TPHCM phải 'chặn' bớt người xếp hàng

Ghi nhận của PV VietNamNet tại TPHCM vào sáng 28/8, cho thấy, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn ở mức rất cao.

Tại cửa hàng vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định), dù chưa đến giờ mở cửa (8h) nhưng hàng dài người đã xếp hàng chờ tới lượt vào mua vàng. “Tôi đến đây từ lúc 7h và muốn mua 2 chỉ”, bà Nguyễn Thị Chi (phường Đức Nhuận, TPHCM) chia sẻ.

Một bảo vệ liên tục nhắc khách xếp hàng theo thứ tự. Cửa hàng giới hạn, mỗi lượt chỉ cho phép 10 người vào bên trong để thực hiện giao dịch. Những vị khách còn lại tiếp tục chờ tới lượt.

Dù giá vàng tăng cao chưa từng có, quầy thu mua gần như không có khách đến bán. Các mặt hàng vàng trang sức cũng ít được khách hàng quan tâm.