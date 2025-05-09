Dàn diễn viên 'Mắt biếc' sau 6 năm

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam từ 28/8-15/9. Dịp này, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chiếu miễn phí và giao lưu với đoàn làm phim của nhiều tựa phim được yêu thích.

Theo đó, các sự kiện chiếu phim, giao lưu được tổ chức tại rạp phim quy mô nhỏ được thiết kế tại khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa thuộc Nhà A, Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam.

Chiều 3/9, đoàn làm phim Mắt biếc đã có buổi giao lưu với người hâm mộ. Tham gia buổi giao lưu có Trúc Anh (Hà Lan), Trần Nghĩa (Ngạn), Trần Phong (Dũng), Thảo Tâm (Hồng) và ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Sau 6 năm ra mắt, dàn diễn viên chính của phim mới có dịp tái ngộ.



Chia sẻ tại buổi giao lưu, diễn viên Trúc Anh cho biết Mắt biếc là một phần thanh xuân tươi đẹp của cô. Được tham dự sự kiện này, lắng nghe những chia sẻ của khán giả sau 6 năm phim công chiếu, Trúc Anh không giấu nổi sự xúc động.