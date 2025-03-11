Dân Đà Nẵng đập cửa, gọi nhau đưa ô tô đi tránh lụt lúc rạng sáng

Người dân vùng trũng Đà Nẵng đưa xe lên cầu Câu Lâu mới (xã Nam Phước) để tránh nước lụt

Tại tháp báo lũ thôn Kiệu Châu (xã Duy Xuyên) ghi nhận mức ngập 1,57 m; tháp báo lũ thôn Đông Bình (xã Nam Phước) ghi nhận mức ngập 1,24 m... và xu hướng ngập đang tăng.

Cơn mưa xối xả rạng sáng 3-11 khiến nước lụt dâng cao, nhiều xã phía Nam lẫn trung tâm Đà Nẵng ngập trở lại.

Anh Vĩnh Nhân (trú xã Nam Phước) cho hay khoảng 4 giờ sáng nay, anh đang ngủ thì được hàng xóm đập cửa rầm rầm gọi dậy. Người dân hốt hoảng báo nhau mang ô tô đến nơi cao ráo tránh nước lụt.

Mở cửa nhà, anh thấy nước lụt đã tứ bề. Dọc tuyến đường tránh Vĩnh Điện trên Quốc lộ 1A, đoạn phía Nam cầu Câu Lâu mới (xã Nam Phước) có hàng trăm ô tô con đậu đỗ.

Dưới cơn mưa tầm tã che khuất tầm nhìn, người dân tất bật giúp nhau ghép xe vào sát lề đường. Anh Lâm (xã Nam Phước) cho hay từ 4 giờ 30 sáng, khi thấy nước dâng trở lại, anh vội vã đưa xe đến sát cầu Câu Lâu mới - cách nhà khoảng 7 km để tránh ngập.

Tại đầu tuyến đường tránh (phường Điện Bàn) cũng ghi nhận hình ảnh tương tự với hàng trăm ô tô, xe máy xếp thành dãy sát lề đường.