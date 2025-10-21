Dân Đà Nẵng chen chân mua lương thực chống bão số 12, siêu thị 'cháy hàng'

Tối 21/10, ghi nhận tại các chuỗi Bách Hóa Xanh và WinMart trên đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu) và đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cho thấy lượng khách đến mua hàng tăng đột biến.

Ngay sau giờ tan ca, hàng trăm người dân mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm đổ xô đến các cửa hàng thực phẩm để mua lương thực, đồ khô, rau củ và các mặt hàng thiết yếu tích trữ ứng phó bão số 12 Fengshen.

Người dân tranh thủ mua sắm sau giờ làm, chuẩn bị đủ lương thực cho 3–5 ngày, phòng trường hợp bão đổ bộ gây mất điện, ngập úng hoặc gián đoạn giao thông.

Rau xanh là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất. Bên cạnh đó, thịt, trứng và đồ khô như mì tôm, lương khô, nước đóng chai cũng có sức mua tăng mạnh.