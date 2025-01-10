Dân Cao Bằng oằn mình chống chịu trận lũ lớn nhất 40 năm qua

Trước tình hình này, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi cao, địa hình dốc được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (mức rất cao).

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, lúc 3h sáng nay (1/10), mực nước sông Bằng Giang đã đạt 185,22 m, vượt báo động 3 tới 2,72 m. Đặc biệt, con số này còn cao hơn cả đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38 m.

Tại các phường trung tâm như Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang và các xã ven sông của Cao Bằng, mực nước dâng cao và ngập rất sâu. Nhiều nhà ở, chợ dân sinh và khu dân cư bị ngập lụt, gần như bị cô lập hoàn toàn. Tình hình càng thêm khó khăn khi nhiều nơi mất điện và liên lạc gián đoạn.

Hàng nghìn người dân đã phải trắng đêm sơ tán, và nhiều hộ gia đình đang kêu gọi cứu hộ khẩn cấp. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cũng đang gặp trở ngại lớn do nước ngập quá sâu và dòng chảy xiết, khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 10 tại công trường dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: La Ngà

Toàn tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận 2 người tử vong do thiên tai, bao gồm trường hợp nhà bị sập do sạt lở và bị lũ cuốn khi cố gắng băng qua suối.