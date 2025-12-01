Đàn cá heo hơn 20 con xuất hiện ở Hòn Cau, đùa giỡn cạnh tàu ngư dân

Khu bảo tồn biển Hòn Cau được đánh giá cao về đa dạng sinh học thể hiện ở sự đa dạng của thủy sinh vật, động vật đáy, rong, cỏ biển, san hô, cá, động vật không xương sống kích thước lớn, thú, chim, bò sát. Rạn san hô và thảm cỏ biển phân bố xung quanh đảo là nơi sinh sống và là bãi đẻ của nhiều loại thủy sinh vật quý hiếm, trong đó có rùa biển - loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao.

Vùng biển xung quanh đảo Hòn Cau còn có trên 34 loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng ở các mức độ khác nhau. Hòn Cau là vùng biển có các rạn san hô nguyên thủy dài hơn 2 km còn giữ được độ bao phủ cao với trên 230 loài, trong đó có nhiều loài chỉ có ở vùng biển này.