Dàn Á quân, Quán quân 'tranh' danh xưng Diva

Showbiz Việt lại vừa có thêm một gameshow mang tên The Only - 1 không 2 quy tụ những sáng tác mới của các nhạc sĩ: Bảo Chấn, Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Hoài An, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Hồng Thuận, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu.



Đỗ Hiếu



Nguyễn Minh Cường



Nhạc sĩ Bảo Chấn

Thêm vào đó, còn có sự tham gia của hầu hết những Quán quân, Á quân đã được vinh danh ở những cuộc thi khác. Gồm có: Trần Ngọc Ánh (quán quân The voice 2018), Huyền Cadie (Quán quân The cover show 2021), Trang Blue (The voice 2019), Bích Tuyết (Á quân The voice 2019), Viễn Trinh, Dương Nguyễn, Bích Tuyết.