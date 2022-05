Đàm Vĩnh Hưng bị chê nát nước vì catwalk như đi đánh lộn

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù MC kêu gọi "một tràng pháo tay" nhưng ngoài tiếng nhạc là sự im lìm đáng sợ.



Khán giả cho rằng không nên đánh đồng những người trình diễn thời trang với danh xưng người mẫu, càng thắc mắc hơn về cụm từ "ông hoàng nhạc Việt" là ở đâu ra.