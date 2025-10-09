Đâm trúng ngực trái trưởng ca trực, bảo vệ chung cư ở Hà Nội lĩnh án 13 năm tù

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường (SN 1973, ở Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, vào năm 2023, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư CIR Việt Nam đã ký hợp đồng dịch vụ an ninh với Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ bảo vệ Sakura (Công ty Sakura) để duy trì an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn khu Nhà ở xã hội IEC (ở phường Yên Sở, Hà Nội).

Theo cáo buộc, ngày 8/12/2024, Công ty Sakura phân công anh Vũ Văn T. (SN 1990, ở Hà Nội) là chỉ huy trưởng ca trực, còn bị cáo Cường trực tại sảnh tòa nhà CT1 chung cư IEC và tầng hầm của tòa nhà trong thời gian từ 7-19h.