Đám tang NSƯT Ngọc Trinh: Khi nào chấm dứt đám đông ồn ào!

Không nên tạo thành đám đông ồn ào, gây ảnh hưởng đến gia đình cũng như nghệ sĩ đến viếng

Diễn viên Kiều Trinh cho biết rằng nghệ sĩ cũng cảm ơn các YouTuber, TikToker nhanh chóng đưa thông tin đến cho khán giả. Những hình ảnh và video clip họ quay đưa lên mạng giúp cho những khán giả không có cơ hội đến tiễn biệt thần tượng được an ủi phần nào.

Tuy nhiên, mỗi người mất đi là nỗi đau lớn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Vì thế, việc đưa thông tin theo hình thức nào cũng cần có sự tế nhị, nhẹ nhàng, lịch sự, không nên tạo thành đám đông ồn ào, gây ảnh hưởng đến gia đình cũng như các nghệ sĩ đến viếng.

NSƯT Ngọc Trinh ra đi ở tuổi 52

"Tôi thấy buồn khi bị một số người quay video clip và sau đó giật tựa đề gây sốc để câu tương tác. Tôi đến viếng NSƯT Ngọc Trinh vào tối 2-9, lúc trời mưa to. Họ soi từ việc mặc áo mưa đi xe gắn máy, trang phục… Khi tôi bước ra phía ngoài nhận cuộc điện thoại và có khẽ mỉm cười chào đồng nghiệp bước vào thì khoảnh khắc này cũng bị quay lại, bị soi và có những bình luận không hay từ công chúng mạng khiến tôi thấy buồn" - diễn viên Kiều Trinh kể.