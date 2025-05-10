Đàm phán ngừng bắn nối lại tại Ai Cập, Israel tiếp tục không kích Gaza

Bộ Ngoại giao Ai Cập chiều qua (4/10) thông báo, nước này sẽ làm chủ nhà của các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp đầu tiên giữa Israel và Phong trào Hamas trong ngày hôm nay (5/10). Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ tin tưởng các cuộc thảo luận sẽ mang lại kết quả khả quan là kết thúc cuộc chiến ở dải Gaza và chấm dứt nỗi thống khổ của người dân Palestine.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin phái đoàn đàm phán nước này sẽ lên đường tới Cairo, Ai Cập trong ngày hôm nay. Các đại diện đàm phán Israel gồm có Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, quan chức phụ trách vấn đề con tin Gal Hirsch, cùng một số quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ quan tình báo Mossad và cơ quan an ninh Shin Bet. Kênh số 12 của Israel cho biết mục tiêu của vòng đàm phán ở Ai Cập là đạt được thỏa thuận ngay trong tuần này.

Các tay súng Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Phong trào Hồi giáo Hamas. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Cùng lúc, các nguồn tin A rập cũng cho biết, phái đoàn của Hamas đã lên đường đến thành phố Sharm El Sheikh thuộc bán đảo Sinai của Ai Cập trong đêm 4/10, sẵn sàng cho các cuộc đàm phán gián tiếp trở lại với phái đoàn Israel. Cũng theo các nguồn tin, đại diện của Qatar sẽ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp được khởi động hôm nay tại Ai Cập giữa Israel và Hamas.

Bên cạnh đó, các nguồn tin đồng thời cho biết, Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, sẽ đến Ai Cập trong cuối tuần này để thúc đẩy đàm phán. Mục tiêu của Chính quyền Mỹ là đạt được và triển khai thỏa thuận ngừng bắn Gaza đúng vào ngày 7/10/2025 - tròn 2 năm ngày nổ ra cuộc chiến đẫm máu giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, chi tiết này chưa được Chính quyền Mỹ cũng như các bên liên quan xác nhận.

Trong khi đó, trên thực địa, dù đã thông báo giảm tác chiến tại dải Gaza, song quân đội Israel trong ngày hôm qua vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội vào vùng lãnh thổ của người Palestine. Báo cáo của cơ quan phòng vệ dân sự Gaza tối qua cho biết, các cuộc tấn công trong cùng ngày của quân đội Israel khiến tổng cộng 57 người chết, gần 200 người bị thương. Phần lớn thương vong ghi nhận tại thành phố Gaza với ít nhất 40 người chết và hơn 100 người bị thương.

Giới phân tích khu vực cho rằng, việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Gaza ngay trước khi đàm phán diễn ra, nhằm gia tăng áp lực lên Hamas, buộc nhóm này phải chấp nhận toàn bộ các điều kiện nêu trong sáng kiến của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, bước đi này có thể được xem là dấu hiệu cho thấy, Israel sẵn sàng mở lại các cuộc tấn công vào Gaza trong thời gian ngừng bắn với lý do Hamas không tuân thủ cam kết, nhất là sau khi toàn bộ 48 con tin đã được Hamas trao trả cho phía Israel trong 72h đầu tiên của lệnh ngừng bắn.