Đàm phán hòa bình Afghanistan-Pakistan thất bại, nguy cơ bạo lực leo thang

Các cuộc thương lượng được tổ chức với mục tiêu hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á, trong bối cảnh bạo lực leo thang khiến hàng chục người thiệt mạng – vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Kabul vào năm 2021.

Theo các nguồn tin ngoại giao, hai bên từng đạt được đồng thuận sơ bộ về một lệnh ngừng bắn trong cuộc họp tại Doha ngày 19/10. Tuy nhiên, vòng đàm phán tiếp theo tại Istanbul đã rơi vào bế tắc khi hai phía không thể tìm được tiếng nói chung và mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia về thất bại lần này.

Lực lượng Taliban tuần tra gần biên giới Afghanistan-Pakistan ngày 15/10. Ảnh: Reuters

Một quan chức an ninh Pakistan tiết lộ rằng phía Taliban tỏ ra không sẵn sàng cam kết kiềm chế Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) – nhóm phiến quân mà Islamabad cáo buộc đang hoạt động và tiến hành các vụ tấn công xuyên biên giới từ lãnh thổ Afghanistan. Trong khi đó, một nguồn tin từ phía Afghanistan cho biết các cuộc trao đổi “đã trở nên căng thẳng” khi bàn đến vấn đề này. Đại diện Kabul khẳng định họ không có khả năng kiểm soát TTP.

Hiện người phát ngôn của chính quyền Taliban, Bộ Quốc phòng Afghanistan, cũng như giới chức quân sự và ngoại giao Pakistan, đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Các cuộc giao tranh hồi đầu tháng 10/2025 bùng phát sau khi không quân Pakistan tiến hành không kích nhiều địa điểm, bao gồm cả thủ đô Kabul, nhằm vào thủ lĩnh của TTP. Taliban đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công vào các đồn biên phòng Pakistan dọc tuyến biên giới dài hơn 2.600 km, khiến căng thẳng leo thang nhanh chóng.

Trong phát biểu hôm 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho biết ông tin rằng Afghanistan “thực sự mong muốn hòa bình”, song cảnh báo rằng việc thất bại trong đạt được thỏa thuận tại Istanbul có thể dẫn đến “một cuộc chiến công khai”.

Bất chấp những nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn, quân đội Pakistan cho biết vào ngày 26/10 rằng các vụ đụng độ cuối tuần qua đã khiến năm binh sĩ Pakistan và 25 tay súng TTP thiệt mạng gần khu vực biên giới – một dấu hiệu cho thấy bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.